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رقم الخبر: 260572 تاريخ النشر: آب 09, 2019 الوقت: 02:45 الاقسام: سياسة  
مسؤول: مطارات ايران تستوعب 80 مليون مسافر سنويا

مسؤول: مطارات ايران تستوعب 80 مليون مسافر سنويا

قال المدير التنفيذي لشركة المطارات والملاحة الجوية الوطنية "سياوش مكري" : ان اجمالي عدد المطارات النشطة في البلاد يبلغ 87 مطارا، مع طاقة استيعاب 80 مليون مسافر على مدار السنة.

وفي تصريح له اليوم الخميس، اوضح مكري ان شركة المطارات الدولية والملاحة الجوية الايرانية تمتلك 53 من مجموع المطارات الفاعلة في ارجاء البلاد، فيما تعود سائر المطارات الى المناطق الحرة الاقتصادية وشركة النفط الوطنية او القوات المسلحة والامن الداخلي.

ونوه المدير التنفيذي لشركة الملاحة الجوية في ايران، بان الاجوء الايرانية آمنة تماما؛ مضيفا ان شركات الطيران الدولية قرّرت من جديد استخدام اجواء البلاد لعبور طائراتها، كونها تعلم جيدا بان اجواء الجمهورية الاسلامية هي الاقصر مسافة والاقل كلفة من سائر البلدان.

واشار مكري الى ان 19 مطارا من اجمالي المطارات الايرانية تنشط في مجال الحج؛ مضيفا ان عودة الحجاح الايرانيين لهذا العام الى البلاد ستبدا اعتبارا من 17 اب / اغسطس الحالي، و"نحن على اتم الاستعداد في هذا الخصوص".

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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