قال وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي : ان الانتخابات البرلمانية القادمة في البلاد ينبغي ان تصبح مناورة للقوة والوحدة الوطنية.

وفي تصريح له باجتماع عفوي مع جمع من المراسلين في محافظة جهارمحال وبخيتاري (غرب) بمناسبة حلول ذكرى "يوم الصحفي" (8 اغسطس)، اكد رحماني فضلي على ان الظروف السياسية والاجتماعية الراهنة تقتضي بان تصبح الانتخابات مناورة للقوة والتماسك والمشاركة الحماسية وان تسودها اجواء هادئة مصاحبة بالنشاط السياسي السليم.

ونوه وزير الداخلية بان القاسم المشترك بين جميع التيارات السياسية في البلاد هو اتباع القانون وتسجيل اكبر نسبة من المشاركة الجماهيرية في الانتخابات.

وفي جانب اخر من تصريحاته، هنأ رحماني فضلي بمناسبة يوم الصحفي الوطني؛ مؤكدا على المراسلين بضرورة السعى وراء الحقائق والتغطية الصحيحة والموثقة للاحداث.