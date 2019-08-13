  • الثلاثاء ١١ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الثلاثاء , أغسطس 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260567 تاريخ النشر: آب 09, 2019 الوقت: 02:25 الاقسام: سياسة  
وزير الامن: ترامب اطلق رصاصة الرحمة على التفاوض مع ايران

وزير الامن: ترامب اطلق رصاصة الرحمة على التفاوض مع ايران

قال وزير الامن الايراني "حجة الاسلام سيد محمود علوي" : ان السيد ترامب اطلق بواسطة نقضه للتعهدات، رصاصة الرحمة على آخر فرصة للتفاوض مع ايران.

وفي تصريح له خلال اجتماع مجلس محافظة جيلان (شمال)، اوضح حجة الاسلام علوي : انه لو كانت لدى امريكا فرصة من اجل التفاوض مع ايران، فقد زالت هذه الفرصة بعد نقض واشنطن للتعهدات؛ ولايوجد اليوم انسان حكيم يرضى بالمفاوضات مع هؤلاء لانه لن ينتفع منها.

وبيّن وزير الامن، ان الامريكيين اضطروا من اجل الحفاظ على اقتدارهم ان يواجهوا الجمهورية الاسلامية الايرانية، وفي هذا السياق لجأوا الى فرض الحظر وايضا انتهاك التعهدات والقرارات الدولية.

وخلص حجة الاسلام علوي، الى ان "سبيل النصر في المرحلة الراهنة يمرّ عبر الظروف والتقلبات الناجمة عن الحظر والضغوط، وبما يستدعي الصمود والتماسك وصولا الى الاهداف والنتائج المنشودة".

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 13/4254 sec