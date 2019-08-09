هنأ المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي"، بمناسبة حلول "يوم الصحفي" (8 اغسطس) جميع المراسلين والصحفيين في البلاد؛ مؤكدا ان "المراسلين الايرانيين هم الشركاء والرواة والسواعد القوية للخطاب الايراني في عالم ما بعد الغرب".

وفي تغريدة له اليوم الخميس اضاف موسوي، انه "في هذا المسار حيث تغيير النظام الدولي، تشكّل تقارير المراسلين الايرانيين ضرورة ماسة خلال العصر الجديد". وهنأ المتحدث باسم الخارجية، في ختام تغريدته، "جميع المراسلين الكادحين والمبدعين المدافعين عن الوطن العريق ولاسيما مراسلي انباء السياسة الخارجية".