وفي تصريح له اليوم الخميس، أشار موسوي الى استضافة المنامة لاجتماع بشأن أمن الملاحة البحرية ودان اجراءات الحكومة البحرينية المعادية لايران في عقد واستضافة الاجتماعات المشبوهة والاستفزازية وكذلك الاتهامات الواردة في البيانات الاخيرة لوزارة خارجيتها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، معتبراً مثل هذه الاجتماعات اجراء لضرب استقرار وامن المنطقة وتمهيدا لتدخلات قوات دول من خارج المنطقة والكيان الصهيوني في منطقة الخليج الفارسي.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية مسؤولي البحرين لوقف التحركات والاجراءات غير الحكيمة، واتخاذ نهج بناء بدلا عن اداء الدور الاعدادي لعقد مثل هذه الاجتماعات واضاف، ان امن دول المنطقة غير قابل للتفكيك ولا امكانية لتمتع البعض بالامن على حساب زعزعة امن الاخرين، وان المتوقع من دول المنطقة العمل عبر الحكمة وبعد النظر لمنع تدخلات الاجانب المثيرة للتوتر.