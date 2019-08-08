  • الخميس ٦ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الخميس , أغسطس 08, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260564 تاريخ النشر: آب 08, 2019 الوقت: 14:31 الاقسام: محليات  
ايران تدين إجراءات البحرين المعادية لها واستضافتها للاجتماعات المشبوهة والاستفزازية

ايران تدين إجراءات البحرين المعادية لها واستضافتها للاجتماعات المشبوهة والاستفزازية

دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية "عباس موسوي" اجراءات البحرين المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية واستضافتها للاجتماعات المشبوهة والاستفزازية.

وفي تصريح له اليوم الخميس، أشار موسوي الى استضافة المنامة لاجتماع بشأن أمن الملاحة البحرية ودان اجراءات الحكومة البحرينية المعادية لايران في عقد واستضافة الاجتماعات المشبوهة والاستفزازية وكذلك الاتهامات الواردة في البيانات الاخيرة لوزارة خارجيتها ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، معتبراً مثل هذه الاجتماعات اجراء لضرب استقرار وامن المنطقة وتمهيدا لتدخلات قوات دول من خارج المنطقة والكيان الصهيوني في منطقة الخليج الفارسي.

ودعا المتحدث باسم الخارجية الايرانية مسؤولي البحرين لوقف التحركات والاجراءات غير الحكيمة، واتخاذ نهج بناء بدلا عن اداء الدور الاعدادي لعقد مثل هذه الاجتماعات واضاف، ان امن دول المنطقة غير قابل للتفكيك ولا امكانية لتمتع البعض بالامن على حساب زعزعة امن الاخرين، وان المتوقع من دول المنطقة العمل عبر الحكمة وبعد النظر لمنع تدخلات الاجانب المثيرة للتوتر.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 29/1606 sec