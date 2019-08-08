أكد محافظ البنك المركزي الايراني، عبدالناصر همتي، أن لا توجد أية مشاكل فيما يخص العملة الاجنبية وبعملية توريد السلع الاساسية من الخارج.

وأوضح همتي، لدى زيارته المنطقة الاقتصادية الخاصة والبتروكيماوية في مدينة "ماهشهر" وميناء الامام الخميني (رض) المطل على الخليج الفارسي اليوم الخميس، ان استيراد السلع الاساسية نما أكثر من 60 بالمئة عن العام السابق وهذا يعود للحرص الشديد الذي يبديه البنك المركزي، ووزارتا التجارة والصناعة، والزراعة على تخزين السلع الاستراتيجية.