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رقم الخبر: 260561 تاريخ النشر: آب 08, 2019 الوقت: 14:10 الاقسام: اقتصاد  
إتفاق ايراني – عراقي على تطوير التعاون المعرضي بين البلدين

إتفاق ايراني – عراقي على تطوير التعاون المعرضي بين البلدين

أعلن المستشار التجاري للجمهورية الاسلامية الايرانية في بغداد "ناصر بهزاد" عن التوصل الى إتفاق مع الجانب العراقي في مجال تطوير التعاون على صعيد النشاطات المعرضية بين البلدين.

وأوضح بهزاد، في تصريح له اليوم الخميس، ان شركة المعارض الدولية الايرانية وقعت مذكرة تفاهم مع نظيرتها العراقية تنص على 7 محاور لتطوير التعاون الثنائي في مجال اقامة المعارض.

وتابع: ان الجانبين قرّرا في اطار هذا الاتفاق تكريس الفرص الناجمة عن اقامة المعارض الدولية لصالح تنمية العلاقات التجارية بين ايران والعراق.

وفي معرض التنويه بأهم المحاور المدرجة ضمن الاتفاق، لفت المستشار التجاري الايراني في بغداد الى الترويج للسلع والخدمات الايرانية عبر تطوير النشاطات المعرضية، المشاركة واقامة المعارض الدولية والخاصة، الى جانب النشاطات الترويجية والدعائية ذات الصلة، والمشاركة في المؤتمرات الدولية، بالاضافة الى النشاطات الاعلامية التجارية و وضع خطط لاقامة المعارض الدولية في اطار نظام "اكسبو".

واردف بهزاد: ان الجانبين الايراني والعراقي اتفقا ايضاً على تنفيذ وثيقة التعاون في مجال تطوير النشاطات المعرضية بينهما اعتباراً من العام الحالي، على ان يتم تمديدها لفترة 5 اعوام اخرى.

 
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