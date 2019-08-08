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رقم الخبر: 260559 تاريخ النشر: آب 08, 2019 الوقت: 13:08 الاقسام: محليات  
مظاهرات أمام السفارة الهندية وسط طهران

مظاهرات أمام السفارة الهندية وسط طهران

تظاهر عشرات الأشخاص، اليوم الخميس، أمام السفارة الهندية في العاصمة الإيرانية طهران لإدانة "مقتل مسلمين في كشمير".
وطالب المتظاهرون السلطات الهندية بالتوقف عن "إجراءاتها ضد المسلمين في كشمير"، داعين المسؤولين الإيرانيين والمنظمات الدولية إلى التدخل.
وأعلنت الحكومة الهندية مؤخرا إلغاء الحكم الذاتي الذي تتمتع به منطقة كشمير دستوريا، وذلك بموجب مرسوم رئاسي خاص ندد به الجانب الباكستاني وأثار غضب كثيرين.
 
 
وقسمت كشمير بين الهند وباكستان منذ استقلالهما عام 1947، في حين تقاتل مجموعات متمردة مسلحة منذ ثلاثة عقود الجنود الهنود المنتشرين في الشطر الذي تديره نيودلهي من كشمير.
ويسعى المتمردون في كشمير إلى الاندماج مع باكستان أو الاستقلال، فيما تسبب النزاع في مقتل عشرات الآلاف، غالبيتهم من المدنيين.
وشهد الإقليم المتنازع عليه ذو الأغلبية المسلمة والخاضع للإدارة الهندية زيادة ملموسة في حدة التوتر منذ بداية العام الجاري، حيث وصل التصعيد إلى مواجهة عسكرية جوية مباشرة بين الهند وباكستان.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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