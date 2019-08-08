أَعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس العثور على احد جنوده مقتولاً وعليه آثار طعن قرب مستوطنة عتصيون جنوب بيت لحم.

ووفقاً للناطقِ باسم جيش الاحتلال افيخاي درعي فإن آثار طعن وجدت على جثة الجندي.

مراسل الميادين في فلسطين المحتلة أشار إلى أن الفصائل الفلسطينية لم تعلن حتى الآن المسؤولية عن عملية قتل الجندي، ولفت أن قوات الاحتلال تبحث عن سيارة تقول إنها مرت في المكان الذي عثر فيه على الجثة.

وذكرت وسائل اعلام إسرائيلية أن الشرطة تبحث في احتمال أن يكون هدف العملية خطفه، وقالت إن الجيش الإسرائيلي أقام سلسلة حواجز في منطقة عتصيون بحثاً عن منفذ العملية.

كما أشارت وسائل الاعلام إلى أن الجندي المقتول خُطف كجزء من العملية وهو لم يُقتل في المكان الذي عُثر فيه على جثته.

صحيفة"هآرتس" الإسرائيلية: مقاومون فلسطينيون نجحوا بأسر الجندي القتيل داخل سيارة قبل إلقائه على جانب الطريق قرب مستوطنة "غوش عتصيون".

من جهتها، باركت لجان المقاومة في فلسطين عملية قتل الجندي في مستوطنة عتصيون واعتبرتها الرد الأمثل على العدوان الإسرائيلي. كما أشارت إلى أن عملية قتل الجندي تؤكد فشل المنظومة الأمنية الإسرائيلية، وتؤكّد أن مقاومة الشعب الفلسطيني عصية على الإنكسار.