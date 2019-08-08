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رقم الخبر: 260554 تاريخ النشر: آب 08, 2019 الوقت: 11:59 الاقسام: محليات  
أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس

فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخميس:

ایران

عناوین اخبار روزنامه ایران در روز پنجشنبه ۱۷ مرداد :

📌قائد الثورة: علی النخب العلمیة مواصلة مسیرة التقدم وتعزیز رؤیتها الثوریة

📌المتحدث باسم الحکومة: علی صحیفة "ایران" نقل کلام الحکومة الی الشعب وکلام الشعب الی الحکومة

📌النائب الاول للرئیس الایراني: اشعر بالارتیاح من صلاحیاتي في الحکومة

جمهوري اسلامي

عناوین اخبار روزنامه جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه ۱۷ مرداد :

📌المتحدث باسم الامم المتحدة: علی امریکا الالتزام بالمقررات بالنسبة لمشارکة ظریف في اجتماعات الجمعیة العامة

📌  وول استریت: السعودیة بصدد الدخول في مفاوضات مباشرة مع انصارالله

📌الجیش السوري یحرر بلدة الزکات بشمال حماة بعد سبع سنوات

📌طهران تدعو الهند وباکستان الی تأمین مصالح شعوب المنطقة بالسبل السلمیة

کیهان

http://www.pishkhaan.net/Archive/1398/05/13980517/KayhanNews.jpg

📌روحاني یرفض الاقتراح الماکر الذي عرضه علیه ماکرون

📌البنتاغون یرسل فریقاً عسکریاً متخصصاً الی الریاض للحیلولة دون سقوط آل سعود

📌"جون بولتون" کان وراء محاولة اغتیال "مادورو" الفاشلة عام 2018

📌داعش کان یبیع النساء والاطفال الایزدیین للامارات والسعودیة

آرمان ملي

عناوین اخبار روزنامه آرمان ملی در روز پنجشنبه ۱۷ مرداد :

📌وزیر الارشاد: الامن الاعلامي مهم بقدر أهمیة الامن الدفاعي

📌قائد الحرس الثوري: سنرد بقوة علی أي اعتداء

آفتاب یزد

عناوین اخبار روزنامه آفتاب یزد در روز پنجشنبه ۱۷ مرداد :

📌روحاني: یسود احیاناً احساس بأنه لا نهایة لصبر المواطنین

دنیاي اقتصاد

عناوین اخبار روزنامه دنیای اقتصاد در روز پنجشنبه ۱۷ مرداد :

📌استشهاد اثنین من کوادر الحرس الثوري في مواجهة مع ارهابیین انفصالیین في مدینة "ماکو"

 
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مصدر الخبر: الوفاق-خاص
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