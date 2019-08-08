ایران

📌قائد الثورة: علی النخب العلمیة مواصلة مسیرة التقدم وتعزیز رؤیتها الثوریة

📌المتحدث باسم الحکومة: علی صحیفة "ایران" نقل کلام الحکومة الی الشعب وکلام الشعب الی الحکومة

📌النائب الاول للرئیس الایراني: اشعر بالارتیاح من صلاحیاتي في الحکومة

جمهوري اسلامي

📌المتحدث باسم الامم المتحدة: علی امریکا الالتزام بالمقررات بالنسبة لمشارکة ظریف في اجتماعات الجمعیة العامة

📌 وول استریت: السعودیة بصدد الدخول في مفاوضات مباشرة مع انصارالله

📌الجیش السوري یحرر بلدة الزکات بشمال حماة بعد سبع سنوات

📌طهران تدعو الهند وباکستان الی تأمین مصالح شعوب المنطقة بالسبل السلمیة

کیهان

📌روحاني یرفض الاقتراح الماکر الذي عرضه علیه ماکرون

📌البنتاغون یرسل فریقاً عسکریاً متخصصاً الی الریاض للحیلولة دون سقوط آل سعود

📌"جون بولتون" کان وراء محاولة اغتیال "مادورو" الفاشلة عام 2018

📌داعش کان یبیع النساء والاطفال الایزدیین للامارات والسعودیة

آرمان ملي

📌وزیر الارشاد: الامن الاعلامي مهم بقدر أهمیة الامن الدفاعي

📌قائد الحرس الثوري: سنرد بقوة علی أي اعتداء

آفتاب یزد

📌روحاني: یسود احیاناً احساس بأنه لا نهایة لصبر المواطنین

دنیاي اقتصاد

📌استشهاد اثنین من کوادر الحرس الثوري في مواجهة مع ارهابیین انفصالیین في مدینة "ماکو"