|رقم الخبر: 260554
|تاريخ النشر: آب 08, 2019
|الوقت: 11:59
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة اليوم الخميس
فيما يلي أهم عناوين الصحف الايرانية الصادرة صباح اليوم الخميس:
ایران
📌قائد الثورة: علی النخب العلمیة مواصلة مسیرة التقدم وتعزیز رؤیتها الثوریة
📌المتحدث باسم الحکومة: علی صحیفة "ایران" نقل کلام الحکومة الی الشعب وکلام الشعب الی الحکومة
📌النائب الاول للرئیس الایراني: اشعر بالارتیاح من صلاحیاتي في الحکومة
جمهوري اسلامي
📌المتحدث باسم الامم المتحدة: علی امریکا الالتزام بالمقررات بالنسبة لمشارکة ظریف في اجتماعات الجمعیة العامة
📌 وول استریت: السعودیة بصدد الدخول في مفاوضات مباشرة مع انصارالله
📌الجیش السوري یحرر بلدة الزکات بشمال حماة بعد سبع سنوات
📌طهران تدعو الهند وباکستان الی تأمین مصالح شعوب المنطقة بالسبل السلمیة
کیهان
📌روحاني یرفض الاقتراح الماکر الذي عرضه علیه ماکرون
📌البنتاغون یرسل فریقاً عسکریاً متخصصاً الی الریاض للحیلولة دون سقوط آل سعود
📌"جون بولتون" کان وراء محاولة اغتیال "مادورو" الفاشلة عام 2018
📌داعش کان یبیع النساء والاطفال الایزدیین للامارات والسعودیة
آرمان ملي
📌وزیر الارشاد: الامن الاعلامي مهم بقدر أهمیة الامن الدفاعي
📌قائد الحرس الثوري: سنرد بقوة علی أي اعتداء
آفتاب یزد
📌روحاني: یسود احیاناً احساس بأنه لا نهایة لصبر المواطنین
دنیاي اقتصاد
📌استشهاد اثنین من کوادر الحرس الثوري في مواجهة مع ارهابیین انفصالیین في مدینة "ماکو"
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