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رقم الخبر: 260550 تاريخ النشر: آب 08, 2019 الوقت: 09:40 الاقسام: محليات  
رفع رسالة ايران الإحتجاجية على فرض الحظر ضد ظريف إلى مجلس الأمن

رفع رسالة ايران الإحتجاجية على فرض الحظر ضد ظريف إلى مجلس الأمن

أعلن المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "ستيفان دوجاريك" عن إرسال رسالة مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية الدائم في منظمة الامم المتحدة احتجاجاً على فرض الحظر على وزير الخارجية الايراني من قبل اميركا، الى مجلس الامن الدولي.

وقال دوجاريك في مؤتمره الصحفي الاربعاء: ان هذه الرسالة تم رفعها الى مجلس الامن الدولي بناء على الطلب الوارد فيها.

واعتبر موقف الامين العام للامم المتحدة بأنه واضح جداً بهذا الصدد، واضاف: انه (غوتيريش) طلب من جميع الاطراف تجنب أي خطوة من شأنها تصعيد الظروف الراهنة المتوترة جدا.

 
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