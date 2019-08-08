أكد وزير الداخلية الايراني، عبدالرضا رحماني فضلي، بأن تحليلات العدو تجاه ايران كانت خاطئة على مدى الاعوام الاربعين الماضية.

وخلال لقائه يوم الاربعاء ممثل الولي الفقيه في محافظة جهارمحال وبختياري وإمام جمعة مدينة شهر كرد (غرب)، اشار رحماني فضلي الى ظروف البلاد الراهنة وقال: ان الاعداء وبناء على تفسيرات وتحليلات وايحاءات المنافقين (زمرة خلق الارهابية) والمعاندين ودعاة الملكية، تصوروا بعد أحداث العام 1396 (ه.ش) (نهاية العام 2017) في البلاد بأن الثورة الاسلامية ستنتهي بممارسة ضغط بحده الاقصى.

واضاف وزير الداخلية: لقد تصور الاعداء في القضايا الاقليمية بأنهم يمكنهم القيام باجراءات ما، إلا ان قضايا سوريا تمضي في مسارها وقضايا اليمن اتجهت في منحى بحيث ان الامارات وبكل نفقاتها التي وظفتها وأصبحت حليفة للسعودية قد اضطرت لسحب قواتها من اليمن وان السعودية ايضا تحاول بصورة ما سحب قواتها، إثر عدم تحقيق اهدافهم بعد كانوا قد تصوروا بأن اليمن سيسقط في غضون شهرين.

واشار الى إسقاط الحرس الثوري الطائرة الاميركية المسيرة "غلوبال هاوك"، حيث انتبه العدو من خلال ذلك بأن ايران تمتلك الارادة وكذلك الصمود اللازم للوقوف امام اي تهديد.

كما نوه الى العمل اللاقانوني الذي قامت به البحرية البريطانية في منطقة جبل طارق باحتجاز ناقلة النفط الايراني "غريس 1"، واشار الى صمود ايران امام ذلك حيث ادرك العدو بأنه لا يمتلك القدرة على الاطاحة بالجمهورية الاسلامية.