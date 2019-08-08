قال الرئيس الايراني لغرفة التجارة المشتركة بين ايران والامارات "فرشيد فرزانكان": ان العلاقات التجارية بين البلدين آخذة بالتنامي؛ مؤكداً في الوقت نفسه على أن البلدين لم يبلغا بعد مستوى التبادل التجاري المنشود بينهما.

وفي تصريح له يوم الاربعاء، أكد فرزانكان على ضرورة الاستقرار والامن في المنطقة؛ واصفا ذلك من ركائز التنمية الاقتصادية بالنسبة للدول الاقليمية. وتابع: ان دولة الامارات العربية المتحدة تعي بدورها أن ازدهارها مرهون بالاستقرار في منطقة الخليج الفارسي.

كما لفت رئيس غرفة التجارة المشتركة بين ايران والامارات الى انه في ضوء تواجد عدد ملحوظ من رجال الاعمال الايرانيين بدولة الامارات ولاسيما إمارة دبي ودورهم المؤثر في هذا البلد، فإن الرغبة متوفرة في اقامة التعاون مع ايران.

وفي السياق، نوه المسؤول التجاري الايراني بجهود وزارة الخارحية ومنظمة التنمية التجارية في ايران لتعزيز العلاقات مع دول الجوار؛ وبما يشمل الدول المطلة على الحدود المائية وايضا البرية المشتركة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وقال فرزانكان: انه خلافا للحظر، فإن الاجواء السياسية السائدة بين البلدين تسير باتجاه التحسن.

واضاف: يبدو ان هناك بعض الاجراءات المتبعة للتسهيل في مجال استصدار تأشيرات الدخول وتسجيل الشركات ومواصلة القضايا المصرفية؛ الا انها ليست بالمقدار الذي نتوقعه؛ لكن الامور تتجه نحو التيسير ولا داعي لمزيد من الاصرار على هذه القضايا.

وبحسب رئيس غرفة التجارة المشتركة الايرانية – الاماراتية، يبلغ التعداد السكاني في امارة دبي 3 ملايين و500 الف شخص؛ بينهم 600 الف من الرعايا الايرانيين، كما تنشط في هذه الامارة 6 آلاف شركة ايرانية، و8 آلاف تاجر ايراني.