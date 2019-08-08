عزّى قائد الثورة الاسلامية، في بيان لسماحته، بوفاة رئيس مجلس علماء الشيعة في أفغانستان المرحوم "آية الله الحاج الشيخ محمد آصف محسني".

وأفاد الموقع الإعلامي الإلكتروني لمكتب قائد الثورة الاسلامية "آية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، ان بيان سماحته بالمناسبة جاء على الشكل التالي:

باسمه تعالى

أعزي بمناسبة رحيل العالم المجاهد المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمد آصف محسني (رحمه الله) جميع محبي هذا الفقيد في افغانستان وايران وأسرته الكريمة؛ ان الجهاد في سبيل الله على مرّ عشرات السنين في الساحات السياسية والعلمية والاجتماعية في دولة افغانستان الاسلامية ومواكبة شعبها الشجاع والأبي، مؤشر على السجل المشرق لهذا العالم الجليل، والذي سيمتد عطاؤه ليكون تراثا خالدا قيما خلفه هذا الانسان العظيم.

أسأل الباري تعالى للمرحوم بالرحمة والغفران.