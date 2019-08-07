ألقت الأجهزة الأمنية العراقية، الأربعاء 7 آب/أغسطس، القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي، والذي كان يعمل ما يسمى "مسؤول الغنائم" في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، الأربعاء، أن مفارز استخبارات الشرطة الاتحادية العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، بمتابعة ميدانية وجهود مكثفة، تلقي القبض على الإرهابي" المكنى "أبو شاهر" والذي يشغل منصب ما يسمى "مسؤول الغنائم في قاطع الرياض".

وأضافت الخلية: "أن المفارز ألقت القبض على الإرهابي، في منطقة 1 حزيران بمحافظة كركوك."

ونوهت خلية الإعلام الأمني العراقي، إلى إحالة الإرهابي، للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية.

وتعتبر كركوك، أغنى مدن العراق، بالنفط، وهي من المناطق المتنازع عليها دستوريا بين المركز، وإقليم كردستان.

وأعلنت القوات الأمنية العراقية، الأحد الماضي، أن جهاز مكافحة الإرهاب نفذ عملية إنزال جوي في محافظة كركوك، شمالي البلاد، أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين.

كما عثرت القوات الأمنية على مجموعة من العبوات والأحزمة الناسفة، في عملية استباقية لتعقب بقايا تنظيم "داعش".

من جانب آخر أعلن الإعلام الأمني العراقي، الأربعاء، مقتل 4 عناصر من "داعش" خلال مداهمة في ديالى ضمن المرحلة الثالثة من عملية أمنية لتطهير المحافظة.

قتل 4 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بعملية لقوات الأمن العراقية، الأربعاء، في محافظة ديالى، وذلك ضمن حملة موسعة لتطهير العاصمة بغداد ومحافظات أخرى من فلول التنظيم.

وذكرت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، أن "قوة مشتركة ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى، وخلال عمليات إرادة النصر في مرحلتها الثالثة، تلاحق مجموعة من الإرهابيين في "منطقة وادي الكلال (شمال شرقي ديالى)".

وتابعت الخلية: "تمكنت القوة من مداهمة وكر كان يختبئ بداخله أربعة إرهابيين من داعش، حيث تم قتلهم جميعا وتدمير الوكر".

وكان العراق قد أطلق، يوم الاثنين الماضي، عملية عسكرية جديدة للقضاء على فلول تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدة دول أخرى).

وأعلن نائب قائد العمليات المشتركة العراقية، الفريق قوات خاصة الركن، عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان الأربعاء: "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف قيادة العمليات المشتركة، انطلقت على بركة الله بالساعة ٠٦٠٠ من صباح الأربعاء المرحلة الثالثة من عملية إرادة النصر، في مناطق ديالى".

إلى ذلك ألقى الأمن العراقي، الأربعاء 7 أغسطس/آب، القبض على أحد المتهمين الهاربين من أصل 14 مدانا ومحكوما فروا من مركز للشرطة في بغداد، مطلع الأسبوع الجاري.

وفي السياق أعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان جاء فيه:" بإشراف، ومتابعة مستمرة، وتوجيهات من وزير الداخلية، ياسين طاهر الياسري، لفرق العمل الخاصة بالبحث والتحري التي أمر بتشكيلها على خلفية هروب عدد من المتهمين من موقف مركز شرطة القناة، فقد نجحت هذه الفرق بإلقاء القبض على أحد المتهمين الهاربين".

وأضافت الوزارة أن إجراءات البحث ما زالت مستمرة لإلقاء القبض على الهاربين الآخرين، وألمحت وزارة الداخلية العراقية، في ختام بيانها، إلى أن العدد المتبقي للهاربين هو ستة فقط.

وأمر وزير الداخلية العراقية، ياسين طاهر الياسري، السبت الماضي 2 أغسطس، بإعفاء كل من قائد شرطة بغداد، ومدير شرطة بغداد – الرصافة، ومدير قسم شرطة باب الشيخ، وحجزهم في مقر الوزارة، على خلفية هروب عدد من الموقوفين المودعين على ذمة قضايا جرائم مخدرات في موقف مركز شرطة القناة.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية، في بيان، أن الوزير الياسري، وجه بتشكيل لجنة تحقيقية من كبار ضباط الوزارة للكشف عن ملابسات حادثة هروب الموقوفين.