حثت وزارة الخارجية البريطانية الحكومة الإسرائيلية على وقف خطط التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، والسماح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة (ج)، وذلك بعد إعلان إسرائيل خططا لبناء 2304 مستوطنة في الضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب في بيان، الأربعاء: "نحن نحث" إسرائيل" على وقف التوسع الاستيطاني الذي يتعارض مع القانون الدولي، ويعزز الضم الفعلي للضفة الغربية".

وأضاف راب: "بينما وافق مجلس الوزراء الإسرائيلي على تصاريح بناء 715 وحدة للفلسطينيين في المنطقة ج، هناك الكثير الذي يمكن فعله لتلبية احتياجات ما يقدر بنحو 300 ألف فلسطيني يعيشون هناك، والمملكة المتحدة مستمرة في حث الحكومة الإسرائيلية على تطوير آلية تسمح للفلسطينيين بالبناء في المنطقة ج".

وتابع راب: "المملكة المتحدة أيضا لا تزال قلقة للغاية من استمرار هدم السلطات الإسرائيلية لممتلكات الفلسطينيين".

على المستوى الأمني اعتدت قوات العدو الصهيوني، صباح الأربعاء، على أحد حراس المسجد الأقصى المبارك بالضرب المبرح، واعتقلته، بالتزامن مع اقتحام أكثر من 154 مستوطنا صهيونيا باحات المسجد.

وبحسب وكالة "صفا" الفلسطينية قال مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الدبس: إن عناصر من شرطة العدو اعتدوا بالضرب المبرح على حارس الأقصى مهند إدريس، وبصورة همجية، بعدما تم تصويره عند باب الرحمة واستفزازه.

وأوضح أن الحارس إدريس أصيب بحالة إغماء جراء الاعتداء عليه، وجرى نقله إلى مستشفى المقاصد بالقدس لتلقي العلاج، لافتًا إلى أن قوات العدو اعتقلت أيضًا الشاب نظام أبو رموز من مصلى باب الرحمة.

وذكر أن 154 مستوطنًا اقتحموا منذ الصباح المسجد الأقصى، ونظموا جولات استفزازية في باحاته وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وأضاف الدبس أن المستوطنين حاولوا أداء طقوس تلمودية في المسجد، وتحديدًا في الجهة الشرقية منه، لافتًا إلى أن هذا الاقتحام تأتي تلبيةً لدعوات يهودية متطرفة لاقتحام الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

وفي سياق آخر، شرعت طواقم تابعة لبلدية العدو في القدس الاربعاء، باقتلاع عدد من أشجار الزيتون في ساحة الإمام الغزالي بالقرب من باب الأسباط بمحيط المسجد الأقصى.

واعتقلت شرطة العدو مساء الثلاثاء، الشاب يوسف الشاويش أثناء تواجده في مصلى باب الرحمة، كما أوقفت المواطنة نفيسة خويص عند باب المجلس فور خروجها من ‎المسجد الأقصى، وهددتها بالاعتقال في حال عودتها الأربعاء.

وفي السياق، دعت منظمة "أمناء الهيكل" المتطرفة لمسيرة تهويدية ضخمة الأحد القادم، تنطلق من باب الخليل وتنتهي داخل الأقصى، إحياء لما يسميه الاحتلال "ذكرى خراب الهيكل"، بحسب الإعلان.

كما شنت قوّات العدو الصهيوني، فجر الأربعاء، حملة مداهمات واسعة لمنازل الفلسطينيين في محافظات مختلفة بالضّفة الغربية المحتلة.

وذكرت مصادر فلسطينية أن العدو اعتقل 8 شبان فلسطينيين، زعم أنهم مطلوبين لديه، خلال حملة المداهمات، واقتادهم إلى منطقة مجهولة.واقتحم عشرات الجنود الصهاينة منازل الفلسطينيين في مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومدينة دورا جنوب الخليل، وبلدتي دير الغصون في طولكرم.

كما اندلعت مواجهات متفرقة مع قوّات العدو وسط بلدية دورا، أثناء عملية الاقتحام.