*مقتل وجرح أعداد من المرتزقة في عملية هجومية وتدمير آلية بـالضالع والجوف

عبد السلام: على قوى العدوان أن تضع في حساباتها التحذير الأخير للقائد

أعلن متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، الأربعاء، مصرع وإصابة العشرات من مرتزقة الجيش السعودي وتطهير 37 موقعا في عملية هجومية ناجحة لأبطال الجيش واللجان الشعبية قبالة نجران.

وأوضح العميد يحيى سريع في بيان أن "أبطال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا خلال الأيام الماضية من تطهير وإحكام السيطرة على 37 موقعًا في خب والشعف بالجوف قبالة نجران في عملية هجومية ناجحة أطلق عليها "عملية الوفاء للشهداء".

وبين أن "العملية نفذتها وحدات متخصصة من مختلف الصنوف من ألوية الصماد واللوائين 29 ميكا عمالقة و145 مشاة وانطلق فيها مقاتلونا باتجاه مواقع العدو من مسارين".

وأشار إلى أن "المسار الأول تم خلاله تطهير 7 مواقع في سلسلة جبال وعير الاستراتيجية، أما المسار الثاني تم خلاله تطهير وإحكام السيطرة على جبهة السليلة بالكامل وصولًا إلى وادي مدرك والالتقاء بجبهة وعير وبلغ عدد المواقع التي تم تطهيرها والسيطرة عليها في هذا المسار 30 موقعًا.

وأكد ناطق القوات المسلحة أن "العملية أحدثت إرباكًا واسعًا في صفوف العدو وأدت إلى مصرع أكثر من 41 مرتزقًا وإصابة العشرات من مرتزقة العدو بينهم قيادات إلى جانب أسر عدد آخر منهم فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار".

وأوضح أن "مقاتلينا تمكنوا من تدمير أكثر من 24 آلية وعربة وأسلحة مختلفة للعدو، واغتنام كمية من الأسلحة".

ولفت العميد يحيى سريع إلى أن العدو حاول إسناد مرتزقته بشن عشرات الغارات لكن دون جدوى.

وأضاف أن "مقاتلينا أفشلوا 5 زحوفات و3 محاولات تسلل لمرتزقة العدوان في محاولات منهم لاستعادة المواقع وتم تكبيدهم مزيدًا من الخسائر.ونوه إلى أن "العملية النوعية تم توثيقها بعسة الإعلام الحربي وستبث لاحقًا".

وأشاد متحدث القوات المسلحة "بدور مشايخ وقبائل وأبناء قبيلة دهم الشرفاء ووقوفهم إلى جانب إخوانهم في الجيش واللجان الشعبية لتحرير مناطقهم".

من جهته قال رئيس الوفد الوطني المفاوض، محمد عبد السلام، الثلاثاء، إن على قوى العدوان أن تضع في حساباتها التحذير الأخير للسيد عبد الملك حال استمر إغلاقها مطار صنعاء الدولي.

وكان السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قد حذر في كلمة له بمناسبة اختتام المراكز الصيفية من توجيه ضربات موجعة ومؤثرة حال استمر عدوانها وحصارها على الشعب اليمني مذكرا بعملية التاسع من رمضان وتداعياتها.

وأكد عبد السلام في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي أن إغلاق مطار صنعاء لا يمكن أن يستمر إلى مالا نهاية مشيرا إلى ما يخلفه استمرار إغلاق المطار من نتائج كارثية على المستوى الإنساني والصحي والتجاري.

وقال " إغلاق مطار صنعاء الدولي حصار مستمرٌ منذ4 سنوات على مرأى ومسمع العالم، وقد ضاعف من معاناة شعبنا إلى حد كبير".

وأضاف" غض الطرف دوليا وأمميا شجع قوى العدوان على مواصلة فعلتها الشنيعة وهو ما لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية، وعلى قوى العدوان أن تضع في حسباتها التحذير الأخير للسيد عبد الملك".

وكانا المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير العالمية أكدا في بيان مشتركا أن استمرار إغلاق تحالف العدوان لمطار صنعاء ترقى إلى عقوبة الإعدام بحق آلاف المرضى في اليمن.

ميدانياً قتل وجرح عدد من مرتزقة الجيش السعودي، الأربعاء، في كمين لوحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية بمحور عسير.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح عدد من المرتزقة بانفجار عبوتين ناسفتين بمجموعتين منهم في أبواب الحديد.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قد أطلقت، الثلاثاء، ثلاثة صواريخ زلزال 1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي في مجازة الغربية بمحور عسير محققة إصابات مباشرة.

كما قتل وجرح أعداد من مرتزقة العدوان السعودي الأمريكي في عملية هجومية وتدمير آلية في محافظتي الضالع والجوف.

وأكد مصدر عسكري مصرع وجرح أعداد كبيرة من المرتزقة بعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على عدد من مواقعهم في جبهة مريس الضالع وسط البلاد.

وفي محافظة الجوف دمرت وحدة الهندسة لدى الجيش واللجان الشعبية طقما محملا بالغزاة بعبوة ناسفة في جبهة الظهرة بمديرية خب والشعف ما أسفر عن مصرع وجرح من على متنه.