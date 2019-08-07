تقدم وزير الدفاع التونسي، عبد الكريم الزبيدي، الأربعاء، بأوراقه للهيئة العليا، للترشح في الانتخابات الرئاسة المبكرة.

وقالت إذاعة "موزاييك" التونسية، إن وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي أودع صباح الأربعاء، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها في المقر المركزي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات في منطقة البحيرة، بتزكيات شعبية".

وكان حزب حركة نداء تونس (حزب الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي)، أعلن في بيان له مساء الثلاثاء، عن مساندة ترشح وزير الدفاع الوطني في الحكومة الحالية عبد الكريم الزبيدي للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، حيث دعا جميع نوابه وهياكله ومناضليه ومناضلاته في مختلف المواقع إلى الانخراط المطلق في مساندة هذا الترشح.

وأرجعت حركة نداء تونس مساندة ترشيح الزبيدي: "لما يحوزه من خصال الكفاءة والتجربة والنزاهة والوفاء لنهج الزعيم الراحل الباجي قائد السبسي"، مذكّرة بأنه "تحمل أمانة وزارة الدفاع في المرحلة الأولى والثانية للانتقال الديمقراطي بكل اقتدار وأمانة وكان النجاح حليفه بامتياز علاوة على تحمله المسؤوليات في مختلف درجاتها في دولة الاستقلال".

في السياق أفاد مصدر محلي بأن مجلس شورى حركة النهضة قرر ترشيح نائب رئيس الحركة الشيخ عبد الفتاح مورو للانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن قرار مجلس شورى الحركة جاء بموافقة أغلبية الحضور.

وستجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، وهذه المرة الأولى التي تقدم فيها حركة النهضة مرشحاً للرئاسة بعد العام 2011.

إلى ذلك، أعلن الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي والرئيس السابق محمد منصف المرزوقي نيتهما إيداع ملفي ترشحهما للانتخابات الرئاسية اللأربعاء.

هذا وارتفع عدد المرشحين للانتخابات إلى 29، فيما أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن الترشيحات التي استوفت الشروط القانونية لا تتعدى سبعة ترشيحات.