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رقم الخبر: 260537 تاريخ النشر: آب 07, 2019 الوقت: 17:51 الاقسام: محليات  
مؤسسة ايران الثقافية والصحافية تحتفل بيوم الصحفي

مؤسسة ايران الثقافية والصحافية تحتفل بيوم الصحفي

احتفلت مؤسسة ايران الثقافية والصحافية عصر الأربعاء بيوم الصحفي.

وشارك في الاحتفال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، ومدير وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) ضياء هاشمي، والنائب في مجلس الشورى الاسلامي علي مطهري، حيث تحدث الخطباء في الحفل عن هذا اليوم ودور الصحافة في تنوير المجتمع ونقل الوقائع كما هي الى الرأي العام.

وقد أكد المتحدث باسم الحكومة، في كلمته، على المهنية في الصحافة ومهمة الصحفي في نقل كلام الدولة الى الشعب وكلام الشعب الى الدولة.

وقد تم خلال الاحتفال توزيع شهادات تذكارية على قدماء الصحفيين الذين ساهموا في إصدار صحيفة ايران قبل خمسة وعشرين عاماً وعملوا على تطويرها في تلك الفترة لتصبح اليوم في عداد أكثر الصحف انتشاراً في الجمهورية الاسلامية الايرانية.

 
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