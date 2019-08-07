|رقم الخبر: 260534
|تاريخ النشر: آب 07, 2019
|الوقت: 17:35
|الاقسام: محليات
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إتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الإيراني والكويتي
جاء في موقع صحيفة (الرأي) الكويتية ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، ناصر الصباح، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره، وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي تم خلاله تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.
وهنأ وزير الدفاع الإيراني نظيره الكويتي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً له تمام الصحة والعافية، ولدولة الكويت دوام التقدم والازدهار، كما وجه دعوة رسمية له لزيارة إيران.
بدوره شكر وزير الدفاع الكويتي نظيره الإيراني على الاتصال، مثمناً دعوته الكريمة له لزيارة إيران، متمنياً للعلاقات بين البلدين الصديقين مزيداً من التقدم والعمل على توثيق أواصر التعاون المشترك.
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