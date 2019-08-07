إتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الإيراني والكويتي جاء في موقع صحيفة (الرأي) الكويتية ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، ناصر الصباح، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره، وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي تم خلاله تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.