  • الأربعاء ٥ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الأربعاء , أغسطس 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260534 تاريخ النشر: آب 07, 2019 الوقت: 17:35 الاقسام: محليات  
إتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الإيراني والكويتي

إتصال هاتفي بين وزيري الدفاع الإيراني والكويتي

جاء في موقع صحيفة (الرأي) الكويتية ان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع الكويتي، ناصر الصباح، تلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره، وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي تم خلاله تبادل الأحاديث الودية والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وهنأ وزير الدفاع الإيراني نظيره الكويتي بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنياً له تمام الصحة والعافية، ولدولة الكويت دوام التقدم والازدهار، كما وجه دعوة رسمية له لزيارة إيران.

بدوره شكر وزير الدفاع الكويتي نظيره الإيراني على الاتصال، مثمناً دعوته الكريمة له لزيارة إيران، متمنياً للعلاقات بين البلدين الصديقين مزيداً من التقدم والعمل على توثيق أواصر التعاون المشترك.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/9225 sec