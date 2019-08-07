يشهد ملعب فرانسو حريري في أربيل، الأربعاء، انطلاق مباراتين لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية (ب) لبطولة غرب آسيا التاسعة التي تقام حاليًا في العراق.

ويلتقي في المباراة الأولى، عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت بغداد، منتخب البحرين الذي استهل مشوار البطولة بفوز على المنتخب الأردني بهدف مقابل لا شيء، أمام المنتخب السعودي الذي تعثر في مباراته الأولى أمام المنتخب الكويتي بهدف مقابل هدفين.

وفي مباراة ختام اليوم، سيلتقي المنتخب الأردني الباحث عن فوزه الأول، أمام المنتخب الكويتي متصدر المجموعة الثانية.

يذكر أن نظام البطولة يتيح لصاحب المركز الأول عن كل مجموعة التأهل للمباراة النهائية التي ستقام يوم الـ 14 من الشهر الجاري على ملعب كربلاء الدولي.