طلعة جوية روسية على طول ساحل الولايات المتحدة وكندا

أعلنت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الشرقية الروسية، أن طائرتين من طراز "تو-142" مضادتين للغواصات، قامتا برفقة طائرة اعتراضية مقاتلة من طراز "ميغ-31إم"، برحلة مخطط لها فوق المياه المحايدة للمحيط الهادئ.

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية، أن الطائرات الحربية حلقت فى الهواء لمدة 13 ساعة، ومرت على طول ساحل كندا والولايات المتحدة الأمريكية، كما أكدت وزارة الدفاع الروسية أن جميع المناورات تمت وفقًا للمعايير الدولية لاستخدام المجال الجوى.

وقالت الخدمة الصحفية، إن :" طائرتين من طراز "تو-142" مضادتين للغواصات تابعتين لأسطول المحيط الهادئ قامتا برحلة جوية مخطط لها فى المجال الجوى فوق المياه المحايدة للمحيط الهادئ على طول الساحل الشمالى لجزر أليوتيان والساحل الغربى لألاسكا وكندا" .

وأشارت، إلى أن الطائرات كانت برفقة طائرتين مقاتلتين اعتراضيتين من طراز "ميج-31بى إم" تابعتين لأسطول المحيط الهادئ، التقى طيارو المقاتلات بالطائرات المضادة للغواصات واتصلوا بالأطقم عبر الراديو، بالإضافة إلى ذلك، تزودت تو -142 بالوقود فى الهواء.

وأضافت الخدمة، "خلال الرحلة التى استمرت لمدة 13 ساعة دون توقف، قامت طائرات إيل-78 بتزويد الطائرات المضادة للغواصات بالوقود فى الجو".

وأشار الخبراء، إلى أن تو-142 طائرة فريدة من نوعها تتمتع بقدرات واسعة للقيام بدوريات ومراقبة الوضع فى مناطق مختلفة من المحيطات.