وصفت وزيرة حقوق الإنسان الباكستانية شيرين مزاري، امس الأربعاء، تصرفات الهند في كشمير بأنها "جريمة حرب".

نقلت ذلك صحيفة (دون) الباكستانية عن مزاري خلال خطابها في اليوم الثاني من جلسة مشتركة للبرلمان لمناقشة مسار باكستان المستقبلي في أعقاب قرار الهند بإلغاء المادة 370 من دستورها، وتجريد إقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين من وضعه الخاص.

وأضافت مزاري أن الهند قد ارتكبت جريمة حرب، ونحن ملزمون بإخبار العالم بذلك.

وكان وزير الداخلية الهندي أميت شاه قد أعلن الاثنين الماضي أمام برلمان بلاده أن الحكومة الاتحادية قررت إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها، وتتيح لإقليم جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة.

وكان التشريع، المعروف تحت مسمى المادة 35 أيه، مصدرا دائما للخلاف بين الغالبية المسلمة في كشمير وحزب "بهارتيا جاناتا" اليميني الحاكم في الهند حاليا.

وتدعى البلدان سيادة كل منهما على مجمل كشمير وليس على الأجزاء الخاضعة لإدارة أية واحدة منهما، ومنذ تقسيم الهند وإعلان دولة باكستان في عام 1947، خاض جيشا البلدين، المسلحين نوويا، حربين ونزاعا حدوديا محدودا بشأن المنطقة.

وكان قد بدأ البرلمان الباكستاني ومجلس الشيوخ يوم الثلاثاء جلسة طارئة بدعوة من الرئيس الباكستاني عارف علوي لمناقشة قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري الخاص لإقليم جامو وكشمير. في المقابل، يتوقع أن تصادق الغرفة السفلى للبرلمان الهندي على مشروع قانون يلغي الوضع الخاص لكشمير.

وصادق البرلمان الباكستاني بالإجماع على قرار يرفض الخطوة الهندية بإنهاء وضع الحكم الذاتي، الذي كانت تتمتع بها كشمير منذ سبعين عاما.

وكان وزير الداخلية الهندي أميت شاه أعلن يوم الاثنين أمام برلمان بلاده أن الحكومة الاتحادية قررت إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح وضعا خاصا لمنطقة كشمير المتنازع عليها، وتتيح لإقليم جامو وكشمير الخاضعة لسيطرة الهند وضع قوانينها الخاصة.

وأضاف الوزير شاه أن الدستور الهندي سيطبق بأكمله على جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، مما ينهي حقوق الولاية في وضع قوانين خاصة بها. ولاحقا نشرت وزارة العدل الهندية مرسوما رئاسيا بإلغاء المادة 370 من الدستور.

واستنكرت السلطات الباكستانية قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير، وأكدت رفضها له، وحذرت في الوقت نفسه من أنها ستلجأ إلى كل الخيارات الممكنة لمواجهة هذه الخطوة التي وصفتها بغير القانونية.

واعتبر قادة الأحزاب الباكستانية في تصريحات صحفية الخطوة الهندية "التفافا على قرارات مجلس الأمن الدولي التي تنص على إجراء استفتاء في كشمير لتقرير المصير وإلغاء الاتفاقات المبرمة بين الهند وباكستان".