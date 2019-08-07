وأضاف سماحته صباح اليوم الأربعاء خلال لقائه أعضاء المنتخب الوطني للكرة الطائرة و115 شخصا من النخب الشبابية في البلاد من الحائزين على الميداليات من الأولمبيادات العلمية الوطنية والدولية؛ مؤكدا على هؤلاء الشباب ضرورة تعزيز الفكر الثوري والإسلامي والبصيرة لديهم؛ وتوطيد علاقتهم القلبية بالله سبحانه وتعالى وعدم نسيان التوكل عليه والإستعانة منه.

وأشاد سماحته بالرؤية الثاقبة والعقلانية التي تمتلكها النخب الشبابية؛ معتبرا مسيرة التفوق بأنها مسيرة مفتوحة لا نهاية لها وقال: ان التقدم العلمي المفيد للبلاد هو التقدم الذي ينم عن رؤية ثورية وقائمة على الفكر الإسلامي؛ مؤكدا ان النخب الشبابية عليهم أن يحددوا أهدافهم في تحطيم حدود العلم والتقنية ورسم حدود جديدة.

وفيما أثنى بمبادرة النخب الشبابية في إهداء ميدالياتهم لسماحته، أكد قائد الثورة الإسلامية: انني على الرغم من قبول هذه الهدايا، لكن سأعيدها (هذه الميداليات) الى أحبائي النخب الشباب ليحتفظون بها عندهم.

كما نوه سماحته بحضور سيدة واحدة بين النخب العلمية الشبابية المتفوقة مع طفلها الصغير؛ قائلا، ان حضور هذه السيدة الكريمة مع زوجها وطفلها الصغير يؤكد أن السيدات وعلى الرغم من إمتلاكهن لأسر وأزواج وأطفال يستطعن تحقيق نجاحات كبرى.