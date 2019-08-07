قال القائد العام لقوات حرس الثورة الإسلامية: إن القوات المسلحة مستعدة للدفاع عن حدود وأراضي البلاد في جميع الظروف، وسوف ترد بسرعة على أي عدوان.

ووفقا للعلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني، زار اللواء حسين سلامي اليوم الأربعاء مرتفعات كرمانشاه والمناطق الحدودية، معربا عن ارتياحه لجهوزية أبناء الشعب الإيراني لحماية وحدة وأمن اراضي البلاد.

وقال اللواء سلامي أن أمن الحدود اليوم هو خط أحمر للقوات المسلحة في البلاد ، مشيدا بالعمل الجاد والتضحية واليقظة للمقاتلين الإسلاميين في مناطق العبور الحدودية الشاقة.

وتفقد القائد العام لقوات حرس الثورة الاسلامية، برفقة مسؤولين عسكريين ومدنيين رفيعي المستوى، المرتفعات والمناطق الحدودية لمحافظة كرمانشاه والمخافر الحدودية التابعة للقوة البرية للحرس الثوري والمرتفعات الحدودية لمدينة باوه وجوانرود وروانسر وثلاث باباجاني واطلع على الاوضاع وحجم استعدادهم لحماية الحدود ومواجهة تهديدات الأعداء وأمن وسلامة الشعب الإيراني.

محافظة كرمانشاه تقع غرب البلاد وتحد العراق بحدود مشتركة تبلغ 371 كيلومترا.