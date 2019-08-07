هنأ رئيس وكالة الطاقة الذرية في ايران علي اكبر صالحي بمناسبة يوم المراسل والاعلامي، معتبرا أن مهمة الصحافة والاعلام لا تقل عن الجهاد في سبيل الله.

ان مساعد الرئيس الايراني ورئيس وكالة الطاقة الذرية في ايران علي اكبر صالحي ابرق برسالة هنأ خلالها اليوم الوطني للمراسل والاعلامي، معربا عن شكره وتقديره لجميع الاعلاميين والناشطين في مجال الصحافة والاعلام والكتّاب.

واعتبر صالحي أن الناشطين في مجال الاعلام والصحافة الذين يعملون تجاه المصالح الوطنية ملتزمون بكافة القوانين إذ يُعتبرون في زمرة المجاهدين في سبيل الله وهم من المناظلين المثابرين في سبيل النور ضد الظلام، ومكانتهم لا تقل عن المجاهدين والابطال الذين أبدوا التضحيات طوال العصور من أجل حفظ اراضي البلاد والقيم الدينية والفكرية.

وثمَّن صالحي جهود وتضحيات جميع الشهداء من الاوساط الاعلامية سيما محمود صارمي الذي يصادف اليوم ذكرى استشهاده، آملا ان يمن الله بالتوفيق لجميع العاملين في هذا المجال وفي سبيل خدمة الوطن.

ويذكر أن الاعلامي الشهيد محمود صارمي استشهد مع عدد أخر من الدبلوماسيين في عام 1998 بمدينه مزارشريف الافغانية.