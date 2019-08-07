  • الأربعاء ٥ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الأربعاء , أغسطس 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260517 تاريخ النشر: آب 07, 2019 الوقت: 16:36 الاقسام: سياسة  
صالحي: مهمة الاعلام لا تقلّ عن الجهاد في سبيل الله
على اعتاب يوم المراسل والصحفي:

صالحي: مهمة الاعلام لا تقلّ عن الجهاد في سبيل الله

هنأ رئيس وكالة الطاقة الذرية في ايران علي اكبر صالحي بمناسبة يوم المراسل والاعلامي، معتبرا أن مهمة الصحافة والاعلام لا تقل عن الجهاد في سبيل الله.

ان مساعد الرئيس الايراني ورئيس وكالة الطاقة الذرية في ايران علي اكبر صالحي ابرق برسالة هنأ خلالها اليوم الوطني للمراسل والاعلامي، معربا عن شكره وتقديره لجميع الاعلاميين والناشطين في مجال الصحافة والاعلام والكتّاب.

واعتبر صالحي أن الناشطين في مجال الاعلام والصحافة الذين يعملون تجاه المصالح الوطنية ملتزمون بكافة القوانين إذ يُعتبرون في زمرة المجاهدين في سبيل الله وهم من المناظلين المثابرين في سبيل النور ضد الظلام، ومكانتهم لا تقل عن المجاهدين والابطال الذين أبدوا التضحيات طوال العصور من أجل حفظ اراضي البلاد والقيم الدينية والفكرية.

وثمَّن صالحي جهود وتضحيات جميع الشهداء من الاوساط الاعلامية سيما محمود صارمي الذي يصادف اليوم ذكرى استشهاده، آملا ان يمن الله بالتوفيق لجميع العاملين في هذا المجال وفي سبيل خدمة الوطن.

ويذكر أن الاعلامي الشهيد محمود صارمي استشهد مع عدد أخر من الدبلوماسيين في عام 1998 بمدينه مزارشريف الافغانية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/7421 sec