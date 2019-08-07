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للمزید
رقم الخبر: 260516
تاريخ النشر: آب 07, 2019
الوقت: 17:34
الاقسام: منوعات
إصرار فلسطيني على رفض صفقة القرن
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
صفقة القرن
فلسطيني
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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