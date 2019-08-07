تم في مدينة أكرا الغانية الاحتفال بزواج رجل معمر 96 سنة وامرأة معمرة 93 سنة.

وأفاد موقع Starr Fm Online أنه العروسان جيمس أندورفال ومارغريت مانويل تعرفا ببعضهما في ستينات القرن الماضي، وخلال أكثر من نصف قرن يعيشان سوية وأنجبا تسعة أولاد، والآن قررا تسجيل زواجهما رسميا.

تمت مراسم الزواج في كنيسة العنصرة في غانا، حيث دخل العروسان بملابس بيضاء. وقد استغل الكاهن هذا الحدث لينتقد حالات الطلاق، مشيرا إلى أن الزواج في السابق كان يستمر مدى الحياة أو لسنوات طويلة، فالناس راضون والزوجان متفاهمان.