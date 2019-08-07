  • الأربعاء ٥ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الأربعاء , أغسطس 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260510 تاريخ النشر: آب 07, 2019 الوقت: 17:22 الاقسام: منوعات  
من أغرب قصص الزواج.. معمران 96 و93 سنة يعقدان قرانهما

من أغرب قصص الزواج.. معمران 96 و93 سنة يعقدان قرانهما

تم في مدينة أكرا الغانية الاحتفال بزواج رجل معمر 96 سنة وامرأة معمرة 93 سنة.

وأفاد موقع Starr Fm Online أنه العروسان جيمس أندورفال ومارغريت مانويل تعرفا ببعضهما في ستينات القرن الماضي، وخلال أكثر من نصف قرن يعيشان سوية وأنجبا تسعة أولاد، والآن قررا تسجيل زواجهما رسميا.

تمت مراسم الزواج في كنيسة العنصرة في غانا، حيث دخل العروسان بملابس بيضاء. وقد استغل الكاهن هذا الحدث لينتقد حالات الطلاق، مشيرا إلى أن الزواج في السابق كان يستمر مدى الحياة أو لسنوات طويلة، فالناس راضون والزوجان متفاهمان.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/3474 sec