نتائج المباريات التحضيرية بالنسبة لريال مدريد لم تكن جيدة على الإطلاق، بعد خسارته القاسية أمام جاره أتلتيكو مدريد الإسباني بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.

ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في الفوز بلقاء اليوم، حتى يستعيد الفريق ثقته قبل انطلاق الموسم.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق روما الإيطالي يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري، قبل انطلاق موسم المرينجي بمواجهة سيلتا فيجو يوم السبت الموافق السابع عشر من نفس الشهر في أولى جولات الدوري الإسباني هذا الموسم.