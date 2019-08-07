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رقم الخبر: 260508 تاريخ النشر: آب 07, 2019 الوقت: 17:20 الاقسام: رياضة  
آخر أخبار صفقات وسوق انتقالات ريال مدريد اليوم 7 / 08 / 2019

آخر أخبار صفقات وسوق انتقالات ريال مدريد اليوم 7 / 08 / 2019

يلتقي فريق ريال مدريد مساء اليوم الأربعاء بمنافسه ريد بول سالزبورج النمساوي، ضمن استعدادات المرينجي الأخيرة قبل انطلاق فعاليات الموسم الجديد 2019 / 2020.

نتائج المباريات التحضيرية بالنسبة لريال مدريد لم تكن جيدة على الإطلاق، بعد خسارته القاسية أمام جاره أتلتيكو مدريد الإسباني بسبعة أهداف مقابل ثلاثة.
ويرغب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد في الفوز بلقاء اليوم، حتى يستعيد الفريق ثقته قبل انطلاق الموسم.
ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد فريق روما الإيطالي يوم الأحد المقبل الموافق الحادي عشر من شهر أغسطس الجاري، قبل انطلاق موسم المرينجي بمواجهة سيلتا فيجو يوم السبت الموافق السابع عشر من نفس الشهر في أولى جولات الدوري الإسباني هذا الموسم.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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