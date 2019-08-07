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رقم الخبر: 260507 تاريخ النشر: آب 07, 2019 الوقت: 17:20 الاقسام: رياضة  
لماذا غاب مودريتش عن رحلة ريال مدريد إلى النمسا؟

لماذا غاب مودريتش عن رحلة ريال مدريد إلى النمسا؟

شهدت قائمة ريال مدريد التي ستخوض المباراة الودية الصيفية السادسة خروج عدد من اللاعبين الكبار من القائمة ، مما يترك الباب مفتوحاً أمام رحيل بعضاً من هؤلاء خلال الأيام القادمة.

وقرر المدرب زين الدين زيدان استبعاد ماريانو، خاميس رودريجيز وجاريث بيل من قائمته للمباراة أمام ريد بول سالزبورغ في النمسا هذا اليوم ، فيما كانت المفاجأة الكبرى بغياب الكرواتي لوكا مودريتش بقرار فني.

وذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن مودريتش لا يعاني من أي إصابة على الإطلاق ، وقد تساءلت عن أسباب هذا القرار المفاجئ وهل يمكن أن يكون لاعب خط الوسط المخضرم على وشك المغادرة خلال الأيام القادمة.

وتضيف الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً ما زال لديه عرضاً من إنتر ميلان كما حدث في الفترة الماضية ، قبل أن يوافق على التجديد بعد وعود فلورنتينو بيريز بأنه سيحصل على زيادة في الرواتب السنوي.

وبعد الخطط المستقبلية التي يمتلكها ريال مدريد هذا الصيف ، ورغبته في التعاقد مع بول بوجبا من مانشستر يونايتد ، فإن نية مجلس إدارة النادي ستكون في الاستغناء عن أحد لاعبي خط الوسط وربما يكون لوكا مودريتش.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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