أعلن أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء أن القائد لوران كوسيلني سيضع حدا لتسع سنوات قضاها في شمال لندن لينضم إلى بوردو الفرنسي في صفقة لم يتم الكشف عن قيمتها.

وشارك قلب الدفاع الفرنسي (33 عاما)، الذي انضم لأرسنال من لوريان، في 350 مباراة مع النادي اللندني وفاز معه بكأس الاتحاد الإنجليزي في 2014 و2015 و2017.

ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لكن وسائل إعلام بريطانية قالت إن بوردو سيدفع ما يصل إلى خمسة ملايين جنيه استرليني من أجل كوسيلني الذي كان هدفا لأولمبيك ليون أيضا.

واشار أرسنال في بيان مقتضب بموقعه على الإنترنت ”لوران كوسيلني سيرحل للإنضمام إلى بوردو. نشكر لوران على إسهاماته في النادي ونتمنى له حظا طيبا في المستقبل“.

ورفض كوسيلني، الذي كان يتبقى عام في عقده، السفر مع الفريق في جولته بالولايات المتحدة استعدادا للموسم الجديد مما أثار غضب النادي.

ويمثل رحيله ضربة قوية للمدرب أوناي إيمري الذي يتعين عليه تدعيم دفاعه مع سعي أرسنال لتحقيق مركز أفضل من الخامس الذي احتله الموسم الماضي.

وذكرت تقارير صحفية بريطانية أن أرسنال يسعى لضم دايوت أوباميكانو من لايبزيج ودانييلي روجاني من يوفنتوس.

ويبدأ أرسنال الموسم الجديد خارج ملعبه ضد نيوكاسل يونايتد يوم الأحد القادم.