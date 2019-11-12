ستواجه ايران المنتخب الكوبي بالكرة الطائرة يوم بعد غد الجمعة وذلك ضمن تصفيات اولمبياد طوكيو 2020، وذلك بعد 23 عاماً من أخر لقاء بينهما.

وستقام هذه التصفيات على مرحلتين، اولاً سيشارك 24 منتخباً تقسم على 6 مجموعات تضم كل منها 4 منتخبات، وفي ختام المنافسات سيتأهل أول كل مجموعة الى الاولمبياد.

وهذه المنتخبات الـ24 تمثل المنتخبات الاولى في التصنيف العالمي للعبة، وضمت مجموعة ايران كل من روسيا وكوبا والمكسيك، حيث سيواجه تلاميذ كولاكوفيج في اول منافسة لهم في هذه التصفيات منتخب كوبا مساء بعد غد الجمعة.

التقى المنتخب الايراني بالمنتخب الكوبي سابقاً 8 مرات، وكانت الغلبة لكل منها 4 مرات! يعني المنتخبان متساويان تاريخياً، ومما يذكر ان اللقاءات الاربع الاخيرة كانت في صالح المنتخب الايراني.

برنامج مباريات ايران في المرحلة الاولى من هذه التصفيات:

الجمعة: 9/8

ايران – كوبا

السبت: 10/8

ايران – المكسيك

الاحد: 11/8

ايران – روسيا

هذا وفي حالة استطاع المنتخب الايراني ان يخطف بطاقة التأهل الى طوكيو، عليه مرة ثانية ان يجرب حظه في تصفيات القارة الاسيوية، وذلك بمشاركة افضل 8 منتخبات بالقارة.