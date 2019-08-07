  • الأربعاء ٥ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الأربعاء , أغسطس 07, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260504 تاريخ النشر: آب 07, 2019 الوقت: 14:56 الاقسام: رياضة  
اجراء قرعة الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم
في مدينة مشهد المقدسة ..

اجراء قرعة الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم

جرى مساء الثلاثاء في مدينة مشهد المقدسة سحب قرعة الدوري الايراني الممتاز بكرة القدم.

 وذلك بحضور رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم وبعض اللاعبين القدامي من مدينة مشهد المقدسة وكذلك بعض مسؤولي الرياضة في مشهد والمحافظات، وبحضور ممثلي الفرق الموجودة في الدوري الممتاز لهذا العام جرت مراسم سحب القرعة.

واتضحت معالم لقاءات الفرق، حيث بمن ستلتقي في الاسابيع من الاول وحتى الخامس عشر، وسوف تكون مرحلة الاياب نفسها فقط الملعب يبدل من الضيف الى صاحب الضيافة.

وأكد مهدي تاج رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم: على رغم سحب القرعة فأنه ليس معناه مائة بالمائة سوف تجري مباريات الدوري لهذا العام!! .. فقد وضع الفيفا شروطاً مهمة وعلى الاقل تحقيق ثلاثة رئيسية منها حتى نستطيع بدء الدوري لهذا العام في أمن وسلام.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / خاص
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 2/1917 sec