وذلك بحضور رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم وبعض اللاعبين القدامي من مدينة مشهد المقدسة وكذلك بعض مسؤولي الرياضة في مشهد والمحافظات، وبحضور ممثلي الفرق الموجودة في الدوري الممتاز لهذا العام جرت مراسم سحب القرعة.

واتضحت معالم لقاءات الفرق، حيث بمن ستلتقي في الاسابيع من الاول وحتى الخامس عشر، وسوف تكون مرحلة الاياب نفسها فقط الملعب يبدل من الضيف الى صاحب الضيافة.

وأكد مهدي تاج رئيس الاتحاد الايراني لكرة القدم: على رغم سحب القرعة فأنه ليس معناه مائة بالمائة سوف تجري مباريات الدوري لهذا العام!! .. فقد وضع الفيفا شروطاً مهمة وعلى الاقل تحقيق ثلاثة رئيسية منها حتى نستطيع بدء الدوري لهذا العام في أمن وسلام.