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رقم الخبر: 260503 تاريخ النشر: آب 07, 2019 الوقت: 14:46 الاقسام: رياضة  
الاعلان عن اسماء منتخب ايران للسيدات بالكرة الطائرة
للمشاركة في نهائيات كأس آسيا ..

الاعلان عن اسماء منتخب ايران للسيدات بالكرة الطائرة

اعلن الكادر الفني لمنتخب ايران للسيدات بالكرة الطائرة عن قائمة المنتخب التي ستمثل ايران في نهائيات آسيا التي ستجري في كوريا الجنوبية.

حيث سيغادر المنتخب الايراني الى كوريا الجنوبية يوم الاحد القادم، هذا وكان المنتخب الايراني للسيدات بالكرة الطائرة قد احرز بطولة دولية ودية في كرواتيا استعداداً لهذه البطولة الاسيوية.

وضمت قائمة المنتخب كل من (مائدة برهاني – شبنم علي خاني – نغين شيرتري – ندا جملانيان – مهسا كدخدا – مهسا صابري – منى آشفته – شكوفة صفري – بوران زارع – منى دريس محمودي – تهمينة درغذني – فرزانة مراديان – هالة متقيان وزهرا بخشي).

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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