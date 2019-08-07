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رقم الخبر: 260501 تاريخ النشر: آب 07, 2019 الوقت: 15:25 الاقسام: محليات  
رئيسي: الذين يرفعون شعار حقوق الانسان في الغرب هم أول مَن يضيعونها

رئيسي: الذين يرفعون شعار حقوق الانسان في الغرب هم أول مَن يضيعونها

قال رئيس السلطة القضائية فی ایران " سيد ابراهيم رئيسي" مخاطباً الإستكبار العالمي: ان الذين يرفعون شعار حقوق الانسان في الغرب هم اول من يضيعون هذه الحقوق والنموذج الأبرز هم السود في الولايات المتحدة.
وخلال مراسم "حقوق الانسان الاسلامية والكرامة الانسانية" بطهران قال رئيسي ان ما نشهده اليوم هو حرب ارادات والعدو يعتمد خطوات ضد ايران باعتبارها مركزا للدفاع عن حقوق الانسان وأكد ان طهران تدعم بشكل جاد تحرير فلسطين واستقلال الشعب الفلسطيني.
واضاف رئيس السلطة القضائية في ايران ان الاسلام يضمن حقوق البشرية جمعاء منتقدا السلطات البحرينية والاحتلال الإسرائيلي قمعهما للشعب وأكد ان الشعبين البحريني والفلسطيني يريدان ان يقررا مصيرهما بانفسهما لكن السلطات لا تسمح لهما بذلك.
وبشأن العدوان على اليمن انتقد رئيسي تحالف العدوان في منع الشعب اليمني تقرير مصيره بنفسه وطالبه بالكف عن العدوان.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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