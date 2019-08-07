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رقم الخبر: 260493 تاريخ النشر: آب 07, 2019 الوقت: 15:31 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان «توين ريفرز» الأمريكي يستضيف فيلما إيرانيا

مهرجان «توين ريفرز» الأمريكي يستضيف فيلما إيرانيا

تأهل الفيلم الإيراني القصير بعنوان «جئنا إلى الزقاق في الصيف» للمخرج علي محمدي لمهرجان «توين ريفرز الإعلامي للأفلام» الذي يقام من التاسع حتى العاشر من أغسطس /آب الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويتنافس الفيلم في قسم وسائل الإعلام مع أعمال أخرى شقت طريقها إلى السباق النهائي للدورة الخامسة والعشرين من هذه التظاهرة الفنية التي تقام في مركز الفنون الجميلة لمدينة آشفيل في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية.

ويحكي هذا الفيلم من تسع دقائق، قصة شقيقين لا يريدان خسارة كأس العالم لكرة القدم تحت أي ظرف من الظروف ...

تجدر الإشارة إلى أن الفيلم من تمثيل فرزاد کريمي، امين مهري بابادي، ومجيد شعراي نجاتي، وجد طريقه مؤخرا إلى قسم الشباب من مهرجان ENNESIMO في إيطاليا.

 

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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