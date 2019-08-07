وأهدى المهرجان جوائزه الى الافلام الفائزة في حفل اختتامه الذي اقيم في الخامس من اغسطس الجاري.

ويروي «الحبيب» قصة أم تدعى «فيروزة» تبلغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما وهي تعيش حياة صعبة وفريدة من نوعها بوحدها في قلب سلسلة جبال البرز.

وفضلا عن المشاركات الكثيرة نال هذا الفيلم على جوائز عدة من مختلف المهرجانات الدولية.