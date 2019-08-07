|رقم الخبر: 260492
|تاريخ النشر: آب 07, 2019
|الوقت: 15:33
|الاقسام: ثقافة وفن
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الحبيب» يقتنص جائزة مهرجان «Kranjska Gora» الدولي
فاز الفيلم الوثائقي الايراني «الحبيب» للمخرج ياسر طالبي بالجائزة الكبرى لمهرجان «Kranjska Gora» الدولي في سلوفينيا.
وأهدى المهرجان جوائزه الى الافلام الفائزة في حفل اختتامه الذي اقيم في الخامس من اغسطس الجاري.
ويروي «الحبيب» قصة أم تدعى «فيروزة» تبلغ من العمر ثلاثة وثمانين عاما وهي تعيش حياة صعبة وفريدة من نوعها بوحدها في قلب سلسلة جبال البرز.
وفضلا عن المشاركات الكثيرة نال هذا الفيلم على جوائز عدة من مختلف المهرجانات الدولية.
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