بيونغ يانغ تكشف الغاية من التجارب الصاروخية

أشرف زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون فجر الثلاثاء على تجربة إطلاق نوع جديد من الصواريخ التكتيكية، لإرسال تحذير قوي للتدريبات المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية الجارية حاليا.

وورد في تقرير لوكالة الأنباء المركزية الكورية اليوم الأربعاء، أن الصواريخ حلقت عابرة سماء منطقة العاصمة والمنطقة الداخلية الوسطى من البلاد، لتضرب بدقة أهدافها على الجزيرة في البحر الشرقي لكوريا.

وأضافت الوكالة "أن تجربة الإطلاق تؤكد بوضوح موثوقية ودقة وأمان وإمكانية هذا النوع الجديد من المنظومة الصاروخية التكتيكية الموجهة".

وعبّر كيم عن تقديره العالي لنتيجة الإطلاق التجريبي، مشيرا إلى أن "هذا العمل العسكري سيكون مناسبة لإرسال تحذير قوي للمناورات العسكرية المشتركة الجارية حاليا بين القوات الأمريكية والكورية الجنوبية".

وبعد مشاهدته تجربة الإطلاق، التقى كيم مع كبار المسؤولين والعلماء العاملين في مجال علوم الدفاع الوطني، والعاملين في حقل صناعة الذخيرة، ممن نفذوا تجربة الإطلاق هذه بنجاح وفقا للوكالة.