فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:

ایران

📌الرئیس روحاني لامریکا: السلام مقابل السلام

📌ماکرون في اتصال هاتفي مع روحاني: تأمین مصالح ایران مهم بالنسبة لباریس

جمهوري اسلامي

📌ازاحة الستار عن قنابل ذکیة ایرانیة الصنع

📌وزیر خارجیة الاردن: لا سلام من دون إنهاء الاحتلال الاسرائیلي

📌روسیا والصین تحذران امریکا من سیاساتها الصاروخیة

📌زعیم الحزب المعارض البریطاني یهدد بعزل حکومة "بوریس جونسون"

کیهان

📌آلاف الجنود الهنود یدخلون الی کشمیر لقمع المسلمین

📌مسؤول الماني لترامب: لسنا مستعمرة امریکیة

📌مکافحة المفاسد الاجتماعیة؛ أحدث مهام الحشد الشعبي

📌عبدالباري عطوان: اسرائیل قد تکون الهدف القادم لانصار الله

آرمان ملي

📌اللواء قاسم سلیماني یعلن حمایته لمحمد جواد ظریف

📌رئیس الجمهوریة: توصیة قائد الثورة وقرار النظام هو التعامل الواسع مع العالم

آفتاب یزد

📌وزیر الخارجیة الامریکي: طلبنا من 60 بلد الانضمام الی التحالف البحري في مضیق هرمز

شرق

📌تکذیب هجرة آیة الله صادق لاریجاني الی النجف الاشرف

📌اللواء قاسم سلیماني: الدفاع عن المصالح الوطنیة والصدق في الکلام من صفات ظریف الممیزة