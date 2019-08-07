|رقم الخبر: 260470
|تاريخ النشر: آب 07, 2019
|الوقت: 11:43
|الاقسام: محليات
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أهم عناوين الصحف والمقالات الإيرانية الصادرة اليوم الأربعاء
فيما يلي أهم عناوين الصحف والمقالات الايرانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء:
ایران
📌الرئیس روحاني لامریکا: السلام مقابل السلام
📌ماکرون في اتصال هاتفي مع روحاني: تأمین مصالح ایران مهم بالنسبة لباریس
جمهوري اسلامي
📌ازاحة الستار عن قنابل ذکیة ایرانیة الصنع
📌وزیر خارجیة الاردن: لا سلام من دون إنهاء الاحتلال الاسرائیلي
📌روسیا والصین تحذران امریکا من سیاساتها الصاروخیة
📌زعیم الحزب المعارض البریطاني یهدد بعزل حکومة "بوریس جونسون"
کیهان
📌آلاف الجنود الهنود یدخلون الی کشمیر لقمع المسلمین
📌مسؤول الماني لترامب: لسنا مستعمرة امریکیة
📌مکافحة المفاسد الاجتماعیة؛ أحدث مهام الحشد الشعبي
📌عبدالباري عطوان: اسرائیل قد تکون الهدف القادم لانصار الله
آرمان ملي
📌اللواء قاسم سلیماني یعلن حمایته لمحمد جواد ظریف
📌رئیس الجمهوریة: توصیة قائد الثورة وقرار النظام هو التعامل الواسع مع العالم
آفتاب یزد
📌وزیر الخارجیة الامریکي: طلبنا من 60 بلد الانضمام الی التحالف البحري في مضیق هرمز
شرق
📌تکذیب هجرة آیة الله صادق لاریجاني الی النجف الاشرف
📌اللواء قاسم سلیماني: الدفاع عن المصالح الوطنیة والصدق في الکلام من صفات ظریف الممیزة
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