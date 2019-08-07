اكد ستيفان دوجاريك الناطق باسم أمين عام الأمم المتحدة بان الولايات المتحدة عليها واجب والتزام بموجب الاتفاقات كونها الدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة.

وقال دوجاريك، في الإيجاز الإعلامي مساء الثلاثاء ردا على سؤال حول ما سيحدث إزاء حضور ظريف اجتماعات الأمم المتحدة المقبلة بعد فرض الحظر الأميركي عليه، "الأمين العام دعا جميع الأطراف لتفادي كل ما من شأنه زيادة التوتر"​​​.

وأضاف دوجاريك "علينا انتظار ما سيحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ولا يمكننا تخمين ما سيحدث"، متابعا "الولايات المتحدة عليها واجب والتزام بموجب الاتفاقات كونها الدولة المستضيفة لمقر الأمم المتحدة، ونأمل بأن تفي الولايات المتحدة بهذه الالتزامات".

وتابع دوجاريك "لا أتحدث هناك فقط عن وضع وزير خارجية، ولكن هذه الإجراءات المتبعة للحصول على تأشيرة لحضور اجتماعات معينة في الأمم المتحدة، لذلك نترك الأمر لهذه الإجراءات وهناك التزامات مفروضة على الدولة المستضيفة وعليها الإيفاء بها".

وكانت وزارة الخزانة الأميركية التي تحولت الى مركز حرب اقتصادية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية قد أعلنت أواخر الشهر الماضي إدراج ظريف في قائمتها المسماة بـ "الشخصيات ذات التصنيف الخاص لدى إدارة مراقبة الأصول الأجنبية".

وتنعقد الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر أيلول/سبتمبر من كل عام.