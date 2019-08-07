اكدت السفيرة البوليفية في طهران رومينا برز راموس دعم بلادها لالتزام ايران بالاتفاق النووي، معتبرة خفض ايران لالتزاماتها النووية بانه ياتي في اطار الاتفاق.

وخلال مراسم اقيمت مساء الثلاثاء لمناسبة العيد الوطني البوليفي، اعلنت برز تضامن بلادها مع ايران واضاف، ان الوكالة الدولية للطاقة الذرية اصدرت لغاية الان 16 تقريرا اكدت فيها تنفيذ ايران لالتزاماتها في اطار الاتفاق النووي.

ووصفت اعادة اميركا الحظر على ايران بانها جريمة، معتبرة مزاعم مسؤولي واشنطن بان ايران تسعى لصنع الاسلحة النووية بانها خاطئة.

واعتبرت بث اخبار صنع الاسلحة من قبل ايران "بروباغاندا" تمارسها وسائل الاعلام الاميركية كي تعمل عبر ذلك على تشويه صورة ايران امام الراي العام العالمي.

كما اعتبرت خفض ايران لالتزاماتها بانه ياتي في اطار الاتفاق النووي الموقع عليه عام 2015 .

من جانبه تحدث مدير عام دائرة اميركا في وزارة الخارجية الايرانية محسن بهاروند، وهنأ لمناسبة العيد الوطني لبوليفيا ، لافتا الى العلاقات الجيدة القائمة بين البلدين.

واشار الى الزيارة الاخيرة التي قام بها وزير الخارجية الايراني الى لاباز، مرحبا بتطوير العلاقات بين البلدين.