وأضاف المصدر البريطاني -الذي طلب عدم ذكر اسمه- ان لندن أبلغت الجانب الامريكي بموقفها عدة مرات؛ مضيفاً: ان لندن ملتزمة بالاتفاق النووي مع ايران.

وبشأن تشكيل مجموعة دولية لمراقبة الملاحة في الخليج الفارسي، زعم المصدر البريطاني ان هذا الاجراء يهدف لحماية السفن في المنطقة وتعزيز تطبيق القوانين الدولية.

يذكر أن بريطانيا وبعد فشلها في ايجاد تحالف بحري أوروبي في منطقة الخليج الفارسي، أصدرت يوم الثلاثاء بياناًأاعلنت فيه موافقتها على الانضمام الى تحالف دولي بزعم حماية السفن التجارية في مضيق هرمز.