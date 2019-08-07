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رقم الخبر: 260465 تاريخ النشر: آب 07, 2019 الوقت: 09:35 الاقسام: محليات  
بريطانيا مازالت تعارض سياسة الضغوط الأمريكية القصوى ضد ايران

بريطانيا مازالت تعارض سياسة الضغوط الأمريكية القصوى ضد ايران

صرح مصدر بريطاني مطلع لوكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء "إرنا " بأن الحكومة البريطانية مازالت تعارض سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها أمريكا ضد ايران .

وأضاف المصدر البريطاني -الذي طلب عدم ذكر اسمه- ان لندن أبلغت الجانب الامريكي بموقفها عدة مرات؛ مضيفاً: ان لندن ملتزمة بالاتفاق النووي مع ايران.

وبشأن تشكيل مجموعة دولية لمراقبة الملاحة في الخليج الفارسي، زعم المصدر البريطاني ان هذا الاجراء يهدف لحماية السفن في المنطقة وتعزيز تطبيق القوانين الدولية.

يذكر أن بريطانيا وبعد فشلها في ايجاد تحالف بحري أوروبي في منطقة الخليج الفارسي، أصدرت يوم الثلاثاء بياناًأاعلنت فيه موافقتها على الانضمام الى تحالف دولي بزعم حماية السفن التجارية في مضيق هرمز.

 
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