أكد القنصل العام الإيراني في مدينة غوانزو الصينية "خليل شيرغلامعلي"، ان القرار الجديد للجمهورية الإسلامية بشأن إلغاء سمات الدخول للرعايا الصينيين، بالإضافة الى تعزيز العلاقات السياحية بين البلدين، يسهم في التعريف بالطاقات والمعالم السياحية في إيران للسياح الصينيين.

وخلال ملتقى خاص إنعقد يوم الثلاثاء في غوانزو حول إلغاء التأشيرات للرعايا الصينيين، أضاف شيرغلامعلي: انه يتدفق سنوياً نحو 25 ألف سائح من محافظة غواندونغ الصينية الى إيران؛ مضيفاً: انه من المتوقع زيادة هذا العدد بفضل إلغاء التأشيرات.

وفيما أشار الى توفر البنى التحتية السياحية اللازمة بين غوانزو وإيران، قال شيرغلامعلي: ان خطوط ماهان الجوية الإيرانية تسير ثلاث رحلات مباشرة أسبوعياً ذهاباً وإياباً بين طهران وغوانزو ورحلتين أخريين بين طهران وشنجن والتي توفر أرضية ملائمة لتعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين.