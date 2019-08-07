قال النائب الاول لرئيس الجمهورية "اسحاق جهانغيري": ان المحافظات الحدودية الايرانية تتحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة في مجال تنمية صادرات السلع غير النفطية للبلاد.

وفي تصريح له يوم الثلاثاء خلال ترأسه اجتماع مسؤولي محافظة خراسان الجنوبية (شرق)، نوه جهانغيري بالطاقات والميزات المتوفرة في هذه المحافظة على صعيد التنمية الاقتصادية؛ مبيناً ان التجارة الحدودية تشكل احد محاور التنمية في خراسان الجنوبية.

وأردف: ان محافظة خراسان الجنوبية، لكونها تقع بمحاذاة دولة أفغانستان، فهي تتمتع بارضيات مناسبة في مجال التنمية التجارية والاقتصادية؛ مؤكداً ان المحافظات الحدودية في ايران تتحمل مسؤولية كبيرة في مجال تسهيل التجارة الحدودية وبالتالي زيادة حجم الصادرات غير النفطية للبلاد.

وأشار النائب الاول لرئيس الجمهورية الى انواع المناجم المتوفرة في خراسان الجنوبية؛ مبيناً انها من الطاقات التنموية الاخرى لدى هذه المحافظة؛ ومؤكداً على وزارة الصناعة التنجيم والتجارة بإجراء دراسات مناسبة وبذل الجهود من اجل توظيف هذه الطاقات لصالح التنمية الاقتصادية في ايران.