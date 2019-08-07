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رقم الخبر: 260462 تاريخ النشر: آب 07, 2019 الوقت: 09:10 الاقسام: محليات  
الرئيس روحاني يعزي بوفاة زعيم علماء الشيعة في أفغانستان

الرئيس روحاني يعزي بوفاة زعيم علماء الشيعة في أفغانستان

قدّم رئيس الجمهورية حجة الاسلام حسن روحاني العزاء والمواساة بمناسبة وفاة رئيس مجلس علماء الشيعة في افغانستان "آية الله الشيخ محمد آصف محسني".

وقال روحاني في رسالة عزاء بعثها بالمناسبة الى أسرة الفقيد وطلابه والشعب الافغاني: "لقد وهب هذا العالم الورع عمره المبارك في سبيل ترويج العلوم الاسلامية، كما قدم على الاصعدة الفقهية والسياسية خدمات اجتماعية قيمة وأنشأ العديد من المراكز العلمية والدينية، ويحمل في سجلة المشرق عضوية المجلس الاعلى للمجمع العالمي لأهل البيت (عليهم السلام) وتخريج طلاب بارزين".

وقدّم رئيس الجمهورية خالص العزاء والمواساة بمناسبة وفاة العالم الافغاني الجليل آية الله محمد آصف محسني الى "الحوزات العلمية والشعب المؤمن في أفغانستان الصديقة والشقية، وطلابه ومحبيه، لاسيما أسرته الكريمة وأقاربه"؛ سائلاً الباري تعالى للفقيد بعلوّ الدرجات وأن يحشره مع الائمة الاطهار (عليهم السلام).

 
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