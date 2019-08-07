أكد رئيس الجمهورية، حجة الاسلام حسن روحاني، على ضرورة التسريع في وتيرة التعاون المصرفي والنفطي بين ايران والدول الاخرى، بوصفهما أهم الحقوق الاقتصادية الايرانية في اطار الاتفاق النووي؛ داعياً الى مواصلة الجهود في سياق التوصل الى حلول مناسبة وعادلة في هذا الخصوص.

تصريحات روحاني هذه جاءت خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس الفرنسي امانويل ماكرون معه مساء الثلاثاء.

وأعرب رئيس الجمهورية عن أسفه لاستمرار الممارسات الاستفزازية من جانب الامريكيين، وذلك بالتزامن مع جهود ايران وفرنسا الهادفة الى خفض التوترات وتوفير ظروف مناسبة للتعايش المستدام في المنطقة.

وأكد روحاني: نحن نولي اهمية بالغة الى أمن وحرية الملاحة البحرية في المنطقة ومضيق هرمز، وهناك العشرات من السفن التي تبحر يوميا وبكل حرية، بالتزامن مع قيام القوات الايرانية بمسؤوليتها الاستشرافية والقانونية.

ووصف الرئيس روحاني، المفاوضات خلال الاشهر الاخيرة بأنها كانت ايجابية وخطوة باتجاه الأمام؛ مصرحاً: ان "هدف ايران من تقليص التعهدات هو لضمان مصالحنا في اطار الاتفاق النووي وتنفيذ التزامات الطرفينن وبما يسهم في تعزيز واستمرار هذا الاتفاق".

وقال رئيس الجمهورية: ان توسيع نطاق التعامل والتعاون بين ايران واوروبا من شأنه أن يوفّر أجواء هادئة ومطمئنة للمنطقة والعالم؛ مضيفاً: ان فرنسا لكونها احدى الدول الاوروبية التي تجمعها أواصر شراكة عريقة مع ايران تضطلع بدور بناء في هذا السياق.

من جانبه، جدّد الرئيس الفرنسي في هذا الاتصال الهاتفي، تأكيده على التزام بلاده بتعهادتها المنصوصة في اطار الاتفاق النووي؛ قائلاً: ان التوصل الى نتائج ترضي الطرفين وتضمن مصالح ايران في الاتفاق النووي يحظى بأهمية لدى باريس.

كما أعرب ماكرون عن ترحيبه باقتراح الرئيس روحاني حول اجراء مشاورات على صعيد الخبراء والمسؤولين بين ايران وفرنسا من اجل التوصل الى حلول مناسبة لمختلف القضايا الاقليمية والدولية؛ مؤكداً ضرورة استمرار التعاون بين طهران وباريس في هذا الخصوص.