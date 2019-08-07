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رقم الخبر: 260456 تاريخ النشر: آب 07, 2019 الوقت: 08:36 الاقسام: محليات  
الأمن الإيراني يحظى بمكانة ممتازة بين أجهزة الأمن العالمية

الأمن الإيراني يحظى بمكانة ممتازة بين أجهزة الأمن العالمية

أكد وزير الامن الايراني "محمود علوي" ان الأمن الايراني يحظى بمكانة ممتازة بين أجهزة الأمن في العالم.

وفي تصريح أدلى به مساء الثلاثاء خلال ملتقى أئمة الجمعة بمحافظة اصفهان (وسط ايران)، قال علوي: ان هذه الوزارة تجلب الأمن للشعب الايراني والرعب لأعداء الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأضاف: ان كوادر الامن حققوا نجاحات جيدة في مختلف المجالات وهو ما يبعث على الارتياح، حيث يتم رفعها الى صانعي القرار في البلاد في مختلف المناسبات.

وصرح علوي بأن الكثير من مهمات وزارة الامن لا يمكن الإعلان عنها؛ لكنها تجري بصورة احترافية متقنة وموثقة.

وقال: ان وزارة الامن تحظى بمكانة ممتازة بين أجهزة الامن في العالم.

 
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