وجّه الرئيس الايراني حسن روحاني، مساء الثلاثاء، بياناً أكد فيه بأن الحكومة في عهده سعت على الدوام لصون حرية الصحافة قدر الامكان.

وجاء في جانب من هذا البيان الذي تلاه المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي: ان الحكومتين الـ 11و الـ 12 سعتا قدر الامكان وفي اطار صلاحيات الحكومة لصون حرية الصحافة وديمومتها، ولقد تابعنا فكرة حرية الصحافة وأكدنا ضرورة حذف الرقابة غير المهنية على الصحافة؛ ولكن لم تتوفر لغاية الآن الأرضية المساعدة للقبول التام بمثل هذه الفكرة.

وأكد رئيس الجمهورية بأن الحكومة تؤيد استخدام المواطنين للاجواء الافتراضية، وقال: اننا نعلم بأن الاستخدام غير المناسب لهذه الاجواء موجود على نطاق محدود جداً، لذا لا يمكننا منع الغالبية الساحقة من استخدام هذه الاجواء بسبب تلك الفئة الضئيلة التي تسيء استخدام هذه الاجواء. وأضاف: اننا نفتخر بسعينا المنتظم لحراسة حرية تداول المعلومات ودعم وسائل الإعلام الحرة.