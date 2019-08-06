*"الهيئة الإسلامية المسيحية" تحذر من دعوات الصهاينة لاقتحام الأقصى أيام العيد *قوات الاحتلال تعتقل 22 فلسطينيًا وتهدم منشآت في الضفة الغربية

بدأ الثلاثاء 40 أسيراً في سجنِ النقب إضراباً عن الطعام دعماً لثلاثة أسرى من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري.

وكشفت مديرة مؤسسة الضمير للأسرى سحر فرنسيس أن محامي المؤسسة زار الثلاثاء الأسرى الثلاثة في مستشفى سجن الرملة الذين كانوا قد أضربُوا بشكل متواصل منذ 36 يوم وهم: حذيفة حلبية، مصطفى الحسنات ومحمد ابو عكر، وقد رفضوا إجراء فحوصات طبية.

وأضافت فرنسيس أن قوات الاحتلال الإسرائيلي المعروفة"بالمتسادا" اقتحمت الاثنين معتقل "عوفر" بهدف نقل القيادات التنظيمية للأسرى وقد أحدثت قوات الإحتلال تدميراً كبيراً في قسمين من معتقل عوفر بعد اقتحامه.

وقد تم اقتحام القسم 20 فيه بحجة التفتيش الأمني وتم نقل القيادات التنظيميّة للأسرى إلى قسم العزل كنوع من العقاب لهم.

وحذّر نادي الأسير من أن تصاعد المواجهةِ في معتقل "عوفر" واستهداف الأطر التنظيميّةِ هما أمرٌ في غاية الخطورة وجزءٌ من عمليات القمع التي يمارسُها الاحتلال.

والاعتقال الإداري هو إجراء تلجأ له قوات الاحتلال الإسرائيلية لاعتقال المدنيين الفلسطينيين دون تهمة محددة ودون محاكمة، ما يحرم المعتقل ومحاميه من معرفة أسباب الاعتقال، ويحول ذلك دون بلورة دفاع فعال ومؤثر، وغالباً ما يجدَّد أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل ولمرات متعددة.

يذكر أن سجن النقب يضم بين 1200 وبين 1500 أسير، وسجن "عوفر" يحوي حوالى 800 أسيراً فلسطيني.

يشار إلى أن عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بلغ حتّى نهاية يونيو نحو 5500، منهم 43 سيدة، في حين بلغ عدد المعتقلين الأطفال نحو 220 طفلاً، والمعتقلين الإداريين (دون تهمة) قرابة 500 شخص.

من جانبها حذرت "الهيئة الإسلامية-المسيحية لنصرة القدس والمقدسات" الثلاثاء من دعوات منظمات "الهيكل" المزعوم الصهيونية لأنصارها وجمهور المستوطنين إلى المشاركة في الاقتحامات الجماعية للمسجد الأقصى المبارك خلال أيام عيد الأضحى، وذلك تزامنا مع ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل".

واعتبرت الهيئة الإسلامية المسيحية في بيان لها الدعوات لاقتحام باحات الاقصى المبارك خلال أيام عيد الأضحى إصرار على المساس بحرمة المسجد المبارك، داعيةً إلى مواصلة التصدي لكافة الانتهاكات والاعتداءات والذود عن المسجد المبارك.

وفي هذا السياق، أكد أشار الأمين العام للهيئة حنا عيسى أن مخططا إسرائيليا يهدف إلى تكثيف الوجود الصهيوني في المسجد المبارك وبشكل يومي، لافتًا إلى زيادة حدة الاعتداءات والاقتحامات العنصرية.

عيسى شدد على خطورة هذا المخطط التهويدي الذي أضحى من خلاله مشهد اليهود يتجولون بحرية في باحات المسجد الاقصى أمراً اعتياديا، مهددين بالمزيد من اجراءات التهويد والاقتحام.

وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تعتدي على كل ما هو مقدس للفلسطينيين بصورة همجية، فتارة تؤمن اقتحامات للأقصى المبارك وتارة أخرى تنفذ جريمة مروعة بهدم عشرات الشقق السكنية في واد الحمص في صور باهر، داعية إلى إفشال مخططات الاحتلال والتصدي لعدوانه على كل كافة الجبهات.

يشار إلى أن شرطة الاحتلال ستقوم بإغلاق طرقات وشوارع رئيسية في مدينة القدس المحتلة والتضييق على المقدسيين بسبب الطقوس الخاصة بـ "ذكرى خراب الهيكل".

كما أطلقت ما تسمى بـ"جماعات الهيكل" المزعوم دعوات لتنظيم اقتحامات جماعية للمسجد الأقصى في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" الأسبوع القادم، والذي يُوافق أول أيام عيد الأضحى المبارك.

وأعلن أعضاء بارزون في "جماعات الهيكل" الصهيونية أنهم سيقتحمون الأقصى بأعداد كبيرة يوم الأحد القادم الموافق 11 آب/أغسطس خلال ما يسمى "ذكرى خراب الهيكل".

وقال المستوطن الصهيوني أفراهام بلوخ إن شرطة الاحتلال ستسمح بالاقتحام كما حدث خلال يوم القدس في 28 شهر رمضان الماضي. ويسعى المستوطنون إلى زيادة مدة اقتحاماتهم للمسجد الأقصى كل صباح.

على المستوى الميداني شنّت قوات العدو الصهيوني، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 22 فلسطينيا خلال حملة مداهمات بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ قوات العدو اعتقلت 10 شبان من منازلهم في بلدة عصيرة الشمالية قرب نابلس.

كما اعتقلت صحفيا وشابا من منزله في بلدة برقين غرب مدينة جنين وشابا من بلدة كفر دان قرب جنين ، وثلاثة شبان بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة.

واعتقلت قوات العدو شابا من مخيم الفوار جنوب الخليل، وآخر من بلدة بلعا قرب طولكرم، بالإضافة لاعتقال أسير محرر وشاب من قرية العوجا قرب أريحا.

وفي السياق اقتحم جنود العدو منزل الشهيد يوسف سحويل في عبوين شمال غرب رام الله واخطرت سكان المنزل بهدمه.

كما أقدمت قوات العدو الصهيوني على هدم منزلين في مدينة القدس المحتلة.

وفي هذا السياق، قال مقدسيون إن سلطات الاحتلال أجبرت الفلسطيني صباح أبو رميلة على هدم منزله، بضغط من بلدية الاحتلال بذريعة عدم الترخيص.

كما هدمت جرافات الاحتلال منزلا آخر في حي بيت حنينا يعود للمواطن إياد خليل الكسواني عقب محاصرة المكان واعلانه منطقة عسكرية مغلقة.

وقال الكسواني إنه لم يتسلم أي إخطار بالهدم، ولفت إلى قيام قوات الاحتلال بغخراج زوجته وأولاده بالقوة قبل هدم المنزل الذي تبلغ مساحته 140 مترًا، ويقطن فيه مع زوجته وثلاثة أطفال أكبرهم بعمر 16 عاما وأصغرهم 13 عاما".

شنت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" فجر أمس حملة مداهمات واعتقالات في مختلف مناطق الضفة الغربية طالت 18 فلسطينيًا، اضافة الى هدم منشآت في بيت لحم.

وفي سياق متصل، قال موقع "والاه" إن قوات الاحتلال عثرت ليلة الاثنين على مسدس بالمناطق الجنوبية بالضفة الغربية وقامت بمصادرته.

وفي بيت لحم، هدمت قوات الاحتلال أربعة "بركسات" وأساسات مبنى قيد الانشاء في منطقة بير عونه بمدينة بيت جالا غرب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية إن "قوات الاحتلال اقتحمت بير عونه وأغلقتها بشكل محكم، ومنعت الدخول والخروج منها، قبل أن تهدم البركسات التي تعود للمواطن محمد موسى زرينة للمرة الثانية على التوالي، إضافة إلى أساسات مبنى للمواطن داود غنيم بحجة عدم الترخيص".

وأشار بريجية إلى أن زرينة تعرض قبل حوالي شهرين الى هدم بركساته، رغم أن أرضه ملكية خاصة، ويملك أوراق ثبوتية "طابو" كوشان.

يذكر أن بير عونه تتعرض منذ فترة لهجمة مسعورة من قبل الاحتلال تخلله هدم مباني وبركسات، بهدف تفريغ المنطقة من السكان لأطماع استيطانية.

وفي الأغوار الشمالية، استولت قوات الاحتلال على جرار زراعي ومركبة خاصة وشاحنة في منطقة الرأس الأحمر.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة أن الاحتلال دهم المنطقة واستولى على جرار زراعي، ومركبة خاصة تعود ملكيتهما للمواطن موفق فخري دراغمة، كما استولى على شاحنة لنقل الأعلاف تحمل لوحة تسجيل إسرائيلية، كانت تفرغ حمولتها لإحدى العائلات في المنطقة.

وفي نابلس، حطم مستوطنون فجر الثلاثاء نوافذ صالة افراح ومنزلًا في قرية عوريف جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس في تصريحات صحفية إن "مستوطنين هاجموا قرية عوريف، واستهدفوا صالة افراح بالحجارة ما اسفر عن تحطيم زجاج عدد من نوافذها، فيما تعرض منزل المواطن جمال عبد الله شحادة للرشق بالحجارة ما أدى إلى تحطيم عدد من نوافذه، دون وقوع اصابات".

وأضاف إن المستوطنين كانوا هاجموا القرية مساء فاندلعت المواجهات عقب تصدي الأهالي لهم، ثم عادوا وهاجموها فجرًا.

وفي قطاع غزة، أطلقت زوارق الاحتلال "الاسرائيلي" نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه قوارب الصيادين قبال سواحل بحر رفح جنوب القطاع دون وقوع اصابات.