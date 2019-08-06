المجلس النرويجي: إغلاق مطار صنعاء يرقى إلى عقوبة الإعدام

دعا عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي الى رفع الحصار الذي تفرضه دول العدوان على الموانئ اليمنية؛ مشيرا الى أن مهمة الأمم المتحدة وآلية تحققها من السفن تخفيف معاناة اليمنيين وليس مفاقمتها.

وقال الحوثي في تغريدة على "تويتر" مساء الاثنين؛ إن إبقاء حصار الموانئ جريمة ومسؤولية الأمم المتحدة تخفيف معاناة الشعب اليمني وتنفيذ اتفاق السويد.

وأردف بالقول إنه من المستغرب أن يتم الحوار على إضافة آلية تحقق في الموانئ مع بقاء آلية التحقق في جيبوتي.

وأشار عضو السياسي الأعلى إلى أن بقاء آلية التحقق في جيبوتي تعتبر تشكيك في جدوى تواجد الأمم المتحدة في الميناء وعبء على التاجر والمستهلك.

من جانب آخر اعتبر المجلس النرويجي للاجئين ومنظمة كير العالمية إغلاق تحالف العدوان لمطار صنعاء الدولي يرقى إلى عقوبة الإعدام بحق آلاف المرضى في اليمن.

وأكدت المنظمتان العالميتان أن القيود المفروضة منذ ثلاثة أعوام على المجال الجوي اليمني من قِبل التحالف الذي تقوده السعودية، تمنع آلاف المدنيين المرضى في اليمن من الحصول على العلاج الطبي العاجل في الخارج.

ودعتا التحالف إلى رفع القيود المفروضة على المجال الجوي اليمني، والسماح باستيراد المستلزمات الطبية وسفر المرضى الذين يحتاجون إلى العلاج عبر مطار صنعاء.

وقال المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في اليمن محمد عبدي، إنه لا يوجد هناك أي مبرر لمنع المرضى المدنيين من مغادرة البلاد للحصول على العلاج الطبي الذي قد ينقذ حياتهم".

كما دعتا الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا إلى ممارسة الضغط على "كلا الجانبين" لإنهاء الخلافات السياسية حول المطار لتخفيف المعاناة الإنسانية الناجمة عن هذا الإغلاق، والتوصل إلى اتفاق لإعادة فتحه.

ميدانياً قتل وجرح عدد كبير من مرتزقة الجيش السعودي مساء الاثنين؛ في هجوم وعمليات قصف صاروخي ومدفعي قبالة جيزان.

وأفاد مصدر عسكري أن المجاهدين شنوا عملية هجومية واسعة على مواقع مرتزقة الجيش السعودي في جبل مبعوثة شمال شرق جبل النار قبالة جيزان. وأكد المصدر تكبيد مرتزقة الجيش السعودي خلال العملية خسائر في الأرواح والعتاد واغتنام عتاد عسكري.

وسقط قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي باستهداف مدفعي على تجمعاتهم شرق جبل النار قبالة جيزان.

وفي حجة استهدفت مدفعية الجيش واللجان تعزيزات للمرتزقة شمال شرق مثلث عاهم وخلفت قتلى وجرحى في صفوفهم.

كما تم إطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي غرب حيران وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

هذا وتمكن الجيش واللجان الشعبية، من كسر زحف لمرتزقة الجيش السعودي في محور عسير، فيما قنصت وحدة القناصة 24 مرتزقا في نجران خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وأكد مصدر عسكري أن المجاهدين تمكنوا من كسر زحف للمرتزقة على مواقعهم في مجازة الغربية استمر 4 ساعات.

وأوضح المصدر بمصرع عدد من المرتزقة وتدمير مدرعة بصاروخ موجه أثناء التصدي لزحف المرتزقة في مجازة الغربية.

ولفت إلى أن وحدة القناصة تمكنت من قنص 24 مرتزقا قبالة السديس في نجران خلال الـ 48 ساعة الماضية.

وكان الجيش واللجان قد تمكنوا في وقت سابق من مساء الاثنين من كسر زحف واسع للمرتزقة باتجاه مواقعهم في مربع الحماد بمحور نجران ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة خلال زحفهم الذي استمر 9 ساعات وفشل في تحقيق أي تقدم رغم مشاركة الطيران الحربي للعدوان، كما قنصت وحدة القناصة 3 من المرتزقة قبالة أبواب الحديد بعسير.